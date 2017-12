Presupus tâlhar prins după ce s-a masturbat în fața unor eleve

Caz șocant petrecut marți la Constanța, în plină stradă! Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost reținut de oamenii legii, după ce și-ar fi dat jos pantalonii pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din municipiul Constanța, în fața unor eleve, și ar fi început să se masturbeze... Scenele incredibile au avut loc în dreptul Școlii „Spectrum“. Martorii au apelat imediat linia unică 112 și au cerut ajutorul autorităților. Polițiștii Secției 2 au intervenit și au pornit pe urmele protagonistului ciudatului incident, Sandu Oglindă, de 34 de ani. Oamenii legii l-au prins în scurt timp și l-au dus la sediu, pentru audieri.

Anchetatorii au constatat, pe parcursul verificărilor, că semnalmentele suspectului reținut sunt foarte asemănătoare cu cele ale unui individ căutat pentru două tâlhării comise în municipiul Constanța, în prima jumătate a acestui an. Cercetările au fost preluate, ca urmare, de ofițerii Biroului de Investigații Criminale, care au stabilit că Sandu Oglindă este autorul celor două fapte penale ce nu fuseseră elucidate.

PRIMUL ATAC Potrivit anchetatorilor, prima tâlhărie a avut loc pe data de 13 martie, atunci când bărbatul ar fi atacat o tânără în scara unui bloc din municipiul Constanța și i-ar fi smuls din buzunarul gecii un telefon marca Samsung Galaxy Express 2. Surse judiciare spun că individul ar fi prins-o din spate pe victimă și "ar fi folosit expresii cu conotații sexuale", furându-i mobilul în pofida rezistenței opuse de aceasta.

AL DOILEA ATAC Potrivit anchetatorilor, pe 4 mai, acesta ar fi acționat din nou. Scenariul a fost aproximativ același, atacul derulându-se, de asemenea, în scara unui imobil din Constanța. În jurul orei 22.00, au stabilit polițiștii, individul ar fi acostat o altă tânără, căreia i-ar fi sucit mâna la spate și i-ar fi șterpelit telefonul marca Allview. Imediat, acesta a ieșit în stradă și a fugit. După ce victimele au depus plângeri, polițiștii constănțeni au pornit cercetările pentru prinderea autorului.

REȚINUT Față de Sandu Oglindă a fost luată măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, sub aspectul comiterii infracțiunii de tâlhărie calificată. Miercuri, el a fost prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. Oamenii legii spun că bărbatul a fost eliberat din penitenciar anul trecut, după ce a ispășit o pedeapsă primită tot pentru tâlhărie.

"CLIENT" VECHI AL POLIȚIȘTILOR Sandu Oglindă a mai fost anchetat de polițiștii Secției 3, în anul 2007. Oamenii legii spuneau atunci că acesta săvârșise, în perioada 29 mai - 3 iunie 2007, două tâlhării şi un furt. Potrivit anchetatorilor, pe data de 29 mai, Sandu Oglindă a escaladat fereastra unui apartament situat la parterul unui bloc, a pătruns în locuinţă şi a furat două telefoane mobile, un Sony Ericsson W 630 I şi un Nokia 1101, în valoare totală de 800 de lei. Două zile mai tîrziu, pe 1 iunie, în jurul orelor 19.00, Oglindă a atacat-o pe o alee lăturalnică, pe constănţeanca Irina C., căreia i-a smuls din mână un telefon, în valoare de 900 de lei. Două zile mai tîrziu, individul a comis o tâlhărie identică. Victimă i-a căzut Eliza Izabela I., căreia individul i-a furat în plină stradă mobilul. Intervievat de reporterii "Telegraf", Sandu Oglindă recunoştea atunci doar cele două tâlhării: „Am furat două telefoane de la două fete. Nu recunosc furtul din apartament. Am acţionat de fiecare dată din impuls, nu le-am pîndit pe femeile astea. Pe moment, mi-a venit ideea să le smulg telefoanele din mînă. Am mai făcut asemenea lucruri, pentru că trebuia să trăiesc. Nu am studii, am doar şcoala vieţii. Vindeam telefoanele bişniţarilor şi luam bani pe ele. Luam cam 150 de lei pe aparat”, spunea el în 2007, la scurt timp după ce fusese prins.