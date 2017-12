Presupusul autor al unui viol, identificat şi ca hoţ

Arestat preventiv sub acuzaţia de viol, un constănţean în vîrstă de 18 ani a fost identificat, în urmă cu două zile, de către poliţiştii din staţiunea Mamaia ca fiind şi autorul unei alte fapte penale, săvîrşite în urmă cu mai bine de un an, şi care între timp fusese înregistrată ca fiind una cu Autor Necunoscut (AN). Oamenii legii au descoperit că Geilan Sabdula este cel care pe 31 august 2005 a sustras mai multe bunuri de pe două tarabe din staţiunea Mamaia, reuşind la acea dată să “dispară” de la faţa locului, înainte de a fi identificat. Pe dosarul furtului de la Mamaia s-a aşezat treptat praful, cazul intrînd în numeroasa categorie a AN-urilor, de care poliţia constănţeană uită adesea să menţioneze. Printr-o întîmplare, vechea faptă a ieşit la iveală şi, luat la întrebări de poliţişti, Sabdula şi-a recunoscut vina. În prezent, tînărul este arestat preventiv, fiind inculpat într-un proces penal aflat pe rolul Tribunalului Constanţa. El a comis infracţiunea sexuală pe 11 mai 2006 şi a fost reţinut la scurt timp după comiterea acestei fapte, după o scurtă cercetare, fiind trimis în judecată sub acuzaţia de viol.