Pretinde că logodnicul poliţist a bătut-o pentru că l-a surprins cu o femeie

O tînără în vîrstă de 24 de ani, din Constanţa, susţine că ar fi fost lovită, marţi seară, de bărbatul care îi promisese că o va lua în căsătorie. Gabriela Costin spune că agresiunea s-ar fi petrecut în zona Cazinoului din staţiunea Mamaia, după ce l-ar fi surprins pe iubitul ei, ag. pr. Bogdan Manea, lucrător al Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa, stînd la masă cu o altă femeie. „Eram împreună de aproape patru ani. Venea în fiecare seară la mine şi rămînea peste noapte. Cînd l-am văzut discutînd cu acea femeie, m-am supărat şi m-am dus la ei la masă ca să îi cer să-mi explice ce se întîmplă. A urmat un schimb de replici mai dur, iar el s-a ridicat ca să mă îndepărteze. M-a apucat cu forţă de mînă şi a vrut să mă ia de acolo. Pentru că voiam să îi cer socoteală, l-am tras şi eu de tricou şi i-am cerut să-mi explice ce căuta acolo cu acea domnişoară. S-a enervat şi mi-a dat un pumn în obrazul stîng. El spune că l-am agresat şi eu, dar acest lucru nu este adevărat. Încercînd să mă ia de acolo, m-a zgîriat şi pe spate”, a declarat Gabriela Costin. Femeia susţine că Bogdan Manea îi datorează nu mai puţin de 5750 de euro: „I-am dat 3.250 de euro în luna aprilie a anului trecut, iar alţi 1.500 de euro i-am împrumutat acum cinci săptămîni, ca să îşi cumpere o maşină. Are să-mi dea banii ăştia şi eu am de gînd să îl dau în judecată pentru a-i recupera. I-am dat banii respectivi bazîndu-mă pe cuvîntul lui; mi s-ar fi părut ciudat să-i cer să întocmim nişte acte pentru a putea dovedi acest lucru. Acum constat că ar fi fost mult mai bine să procedez în felul acesta. Eu am lucrat mai mult timp în Italia şi aşa am reuşit să strîng banii pe care i-am dat lui”, susţine Gabriela Costin. Tînăra spune că a mers deja la Serviciul de Medicină Legală pentru a obţine un certificat în baza căruia intenţionează să depună o plîngere împotriva presupusului agresor. Ag. princ. Bogdan Manea a refuzat să comenteze acuzaţiile care i se aduc.