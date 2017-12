Preţul minim la ţigări va ajunge la 7,1 lei/pachet

Preţul minim al unui pachet de ţigări va ajunge, anul viitor, după creşterea accizelor, la 7,1 lei, faţă de 6,4 lei în prezent, şi la 12,4 lei în 2016, a declarat directorul fiscal affairs la producătorul de ţigarete Philip Morris International, Philip Gambaccini. El a afirmat, la un seminar privind impozitarea produselor din tutun, că accizele cresc cu un ritm prea accelerat, în acest an avînd deja loc două majorări, în aprilie şi septembrie. Potrivit reprezentantului Philip Morris, creşterea accizelor încurajează dezvoltarea pieţei negre, mai ales dacă în ţările din zonă ţigările sînt cu mult mai ieftine. Astfel, preţul mediu al unui pachet de ţigări este de 1,53 euro în România, de 0,3 euro în Republica Moldova şi de 0,27 euro în Ucraina. “Estimăm o creştere a volumului vînzărilor de ţigări ilicite, pentru care nu se plătesc taxe”, a spus Gambaccini. El a menţionat că majorarea accizelor în mai multe state europene nu a condus nici la creşterea încasărilor bugetare, dar nici la scăderea incidenţei fumatului, ci la dezvoltarea pieţei negre. Director corporate affairs la Philip Morris România, Peter Imre, a declarat că orice majorare de preţ la ţigări afectează inflaţia. “Valoarea de 1,5 - 1,6 miliarde de euro, reprezentînd accizele la ţigări plătite într-un an, sînt plătite de cei şapte milioane de fumători, din bugetele familiilor. Cred că banii aceştia ar trebui trataţi cu mai mult respect”, a spus Imre. El a vorbit şi despre ideea unei eventuale retrageri a Philip Morris din România, în cazul în care vînzările la negru vor ocupa un segment important din piaţă. “Nimic nu obligă o companie să stea aici, dacă Guvernul nu ne ajută”, a afirmat Imre. Guvernul a decis, în martie, printr-o ordonanţă de urgenţă, majorarea accizei totale la tutun cu 14 euro în acest an, respectiv o suplimentare cu 7 euro de la 1 aprilie, la 57 euro/1.000 de ţigarete, urmată de o creştere tot cu şapte euro începînd cu 1 septembrie, cînd taxa a ajuns la 64 euro/1000 de ţigarete. Potrivit unui ordin din această vară al ministrului Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea, nivelul accizei minime pentru ţigarete în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2009 inclusiv este de 58,24 euro/1.000 de ţigarete, respectiv 217,61 lei/1.000 de ţigarete.