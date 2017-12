“Prezenţa lui Băsescu la instalarea lui Diaconescu şi Stănişoară este neconstituţională”

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, critică, pe blogul său, prezenţa şefului statului la ceremoniile de instalare în funcţie a ministrului Apărării, democrat-liberalul Mihai Stănişoară, şi a celui de Externe, social-democratul Cristian Diaconescu, considerînd-o neconstituţională. În opinia lui Năstase, şeful statului “nu are ce să caute la instalarea miniştrilor, acest rol revenind primului-ministru sau persoanei desemnată de el dintre membrii cabinetului - miniştri de stat, viceprim-miniştri“. “Poate să însemne participarea lui Băsescu la învestirea ministrului de Externe şi a ministrului Apărării, încercarea de a transforma aceste zone în domenii rezervate ale lui Traian Băsescu, în timp ce Emil Boc, ca şef al guvernului, s-ar ocupa numai de administrarea economiei interne? Este posibil ca PSD şi PD-L să accepte o astfel de rescriere a Constituţiei? Deocamdată, nu a existat nicio reacţie în legătură cu această acţiune neconstituţională a lui Băsescu“, remarcă liderul social democrat. Năstase se întreabă dacă prin prezenţa la istalarea ministrului de Externe Băsescu vrea să arate că acesta “iese de sub umbrela Guvernului, transformîndu-se în şef de departament la Cotroceni“. El aminteşte că, potrivit Constituţiei, atribuţiile preşedintelui în domeniul politicii externe constau în încheierea de tratate în numele României, negociate de Guvern şi pe care le supune, spre ratificare, Parlamentului, precum şi în numirea ambasadorilor, la propunerea Guvernului. De asemenea, Adrian Năstase apreciază că declaraţiile preşedintelui pe tema formării Guvernului sînt relevante pentru interpretarea pe care Traian Băsescu o dă Constituţiei. Năstase aminteşte şi de prevederile constituţionale pe care Traian Băsescu le-a invocat în timpul discuţiilor pe tema formării Cabinetului. “Pe de o parte, articolele invocate de preşedinte pe toată perioada discuţiilor despre formarea Guvernului (mai ales articolul 103) nu conţin nicăieri termenul de “negocieri”. Preşedintele se consultă cu partidele politice (care au deci rolul decisiv în schiţarea noului Guvern; ele negociaza între ele, nu cu preşedintele), el formalizînd doar mesajul primit de la formaţiunile politice. Pe de altă parte, mi se pare grav faptul că negocierile invocate de Traian Băsescu sînt mai degrabă negocierile pe care partidele (sau diverşi lideri ai lor) le-au avut cu el şi nu între ele. Cam aşa se rescrie Constituţia…\", scrie Adrian Năstase pe blog. El susţine că preşedintele nu are un rol constituţional în desemnarea miniştrilor, în formularea programului de guvernare, aceste prerogative fiind rezervate candidatului la postul de prim-ministru şi partidelor care au decis formarea coaliţiei de guvernare, conform Legii partidelor politice.