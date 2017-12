Prietenie inedită între Jennifer Aniston şi Katy Perry

Ultima despărţire a cântăreţei americane Katy Perry de John Mayer pare definitivă, ceea ce a determinat-o pe Jennifer Aniston să ia legătura cu tânăra vedetă. Actriţa în vârstă de 45 de ani a vrut să o consoleze pe Katy, pentru că la rândul său a suferit şi şi-a revenit cu greu după despărţirea de muzician. Jennifer Aniston a fost părăsită de John Mayer în 2008. Acesta i-a trimis un SMS de despărţire, iar actriţa a fost luată complet prin surprindere de gestul mai tânărului său iubit. Nu numai că nu se aştepta să fie părăsită, dar a deranjat-o şi modalitatea prin care acesta a renunţat la ea. Cum Katy Perry pare acum hotărâtă să nu-l mai ierte pe John Mayer, aparent bănuit de infidelitate, Jennifer Aniston i-a transmis cuvinte de încurajare prin amica lor comună, Chelsea Handler. ”John ar trebui să umble cu un avertisment de genul ”Rău pentru inimă””, au fost unele dintre cuvintele menite să îi crească moralul lui Katy Perry, care se află de ceva vreme în Australia, unde se pregăteşte pentru turneul său mondial Prismatic, ce va debuta în luna mai.

Jennifer Aniston a lăudat-o pe artistă pentru că a dat dovadă de mare clasă în felul în care a gestionat despărţirea de John Mayer, iar Katy Perry i-a răspuns sugerând o întrevedere de noapte, ca între fete, pentru a continua schimbul de comentarii defavorabile la adresa lui John Mayer. Petrecerea lor va avea loc imediat ce Katy Perry va reveni în State!

Dacă John Mayer, în vârstă de 36 de ani, mai vrea să îi dovedească ceva fostei iubite, ar face bine să dea o fugă la Antipozi! L-ar mai putea salva programul de lucru destul de încărcat al lui Jennifer Aniston. Actriţei nu prea îi merge bine în viaţa privată şi, ca de obicei, ajunge să îşi înece amarul în muncă. Jennifer Aniston are în perspectivă comedia ”Mean Moms”, în regia lui Beth McCarthy-Miller. Deşi are în continuare imaginea fetei sexy din vecini, actriţa s-a orientat şi către comedii mult mai provocatoare, precum ”Horrible Bosses” sau ”We're the Millers”. În ”Mean Moms” va interpreta rolul unei mame nonconformiste, spre disperarea fiicei sale adolescente. Jennifer Aniston se bucură şi de încrederea producătorilor chinezi, care au decis să investească într-o serie de cinci proiecte cinematografice finanţate de Dark Films. Primul dintre cele cinci filme, intitulat ”Cake”, o are ca protagonistă pe Jennifer Aniston, fiind o comedie neagră, după un scenariu scris de Patrick Tobin, în regia lui Daniel Barnz. Filmele vor a avea bugete mici, între şapte şi zece milioane de dolari. În prezent, aceasta filmează ”Horrible Bosses 2” şi va putea fi văzută pe marele ecran spre sfârşitul anului, în ”Squirrels to the Nuts”.