Prima etapă din returul Ligii 1

După meciurile din semifinalele Cupei Ligii-Adeplast, disputate marți și miercuri, Pandurii Tg. Jiu - Dinamo București 2-1 (M. Roman II 7, Eric 84 / S. Filip 79) și Steaua București - Astra Giurgiu 3-0 (Cr. Tănase 4, Țucudean 33, Rusescu 86), Liga 1 la fotbal programează, începând de azi, partidele din prima etapă a returului sezonului 2014-2015.

Programul meciurilor este următorul - vineri: FC Viitorul - CSMS Iaşi (ora 18.00, Look Plus, Dolce Sport 1, Digi Sport 1), Petrolul Ploieşti - FC Braşov (ora 20.30, Look TV, Digi Sport 1); sâmbătă: Gaz Metan Mediaş - FC Botoşani (ora 18.00, Look TV, Digi Sport 1), Oţelul Galaţi - Dinamo București (ora 20.30, Look TV, Digi Sport 1); duminică: Astra Giurgiu - Concordia Chiajna (ora 15.30, Look Plus, Dolce Sport 1, Digi Sport 1), U. Cluj - ASA Tg. Mureş (ora 18.00, Look TV, Digi Sport 1), Steaua București - Rapid București (ora 20.30, Look TV, Digi Sport 1); luni: Ceahlăul Piatra Neamţ - CFR Cluj (ora 18.00, Look Plus, Dolce Sport 1, Digi Sport 1), Pandurii Tg. Jiu - CS U. Craiova (ora 20.30, Look TV, Digi Sport 1).

Clasament: 1. STEAUA 43p (golaveraj: 36-8), 2. CFR 34p (27-10), 3. Petrolul 33p (29-11), 4. Astra 30p (30-13), 5. ASA 30p (21-11), 6. CS U. Craiova 29p (22-20), 7. FC Botoșani 27p (22-23), 8. Dinamo 26p (27-26), 9. FC Viitorul 21p (23-23), 10. FC Brașov 19p (20-28), 11. U. Cluj 18p (21-21), 12. Pandurii 18p (20-24), 13. Gaz Metan 18p (18-24), 14. Concordia 17p (17-25), 15. Ceahlăul 14p (14-32), 16. CSMS Iași 12p (14-28), 17. Oțelul 12p (7-24), 18. Rapid 11p (7-24).