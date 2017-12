Prima locuinţă de la Hollywood a lui Marlon Brando, de vânzare

O proprietate de 1.500 de metri pătraţi din Hollywood Hills, care a aparţinut actorului Marlon Brando între anii 1953 - 1965, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 3,495 milioane de dolari, potrivit dailymail.co.uk.

Prima locuinţă din Los Angeles a lui Marlon Brando a fost achiziţionată de acesta la vârsta de 29 de ani, imediat după lansarea producţiei de succes ”Un tramvai numit dorinţă / A Street Car Named Desire” (1951), de Elia Kazan. Proiectată şi construită în 1938, de arhitectul Paul Williams, locuinţa are şase dormitoare, cinci băi şi o bucătărie utilată profesional, care sunt dispuse pe două niveluri. În plus, proprietatea cuprinde o piscină, terenuri de sport şi o pădure de bambus. Printre celebrităţile care au deţinut proprietatea se numără actorii David Carradine şi Barbara Hershey, iar între anii 1968 - 1969, aceasta a devenit centru pentru yoga, aparţinând LA Yoga IYI, printre membrii institutului aflându-se compozitorul şi cântăreţul James Taylor, cântăreaţa Carole King, actorul Stacy Keach, compozitoarea şi interpreta Joan Baez şi actriţa şi prezentatoarea TV Tina Louise. Proprietatea a fost, de asemenea, căminul muzicianului Frank Zappa şi este deţinută în prezent de avocatul Jack Baumann.

Marlon Brando a încetat din viaţă în anul 2004, la vârsta de 80 de ani, într-un spital din Los Angeles. A primit de două ori premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru interpretarea din peliculele ”Pe chei / On the Waterfront” (1954), de Elia Kazan, şi ”Naşul / The Godfather” (1972), de Francis Ford Coppola. Marlon Brando s-a născut în Omaha (Nebraska), la 3 aprilie 1924, şi a copilărit în Ilinois. A studiat actoria la New York şi a debutat pe Broadway în 1944. În 1950, şi-a făcut debutul în film, în pelicula ”The Men”, iar un an mai târziu s-a afirmat în ecranizarea piesei lui Tennessee Williams ”Un tramvai numit dorinţă”.