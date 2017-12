Prima remiză fără goluri la Trofeul „Telegraf“

09:35:28 / 14 Februarie 2017

Ptr SSC PERFORMER

Salut ! Im primul rand atribuirea de cate tine a numelui SSC cu Performer sper ca o faci doar din prisma faptului ca jucatori care au jucat la Performer anul trecut joaca si la SSC , dar trebuie sa ti reamintesc ca nu mai sunt in componenta efectiva si ptr exemplificare iti recomand -Marian Popa . Cat priveste retragerea de anul trecut Jimmy a retras echipa in SEMN DE RESPECT pentru cei care comentau pe site legat de aducerea celor 3 jucatori de la sala , sarbul , portaril , si inca unul care juca mai putin -acesta a fost motivul retragerii si rpentru tine din respect vreau sa te informez ca acestia erau colegi cu Dobre Gabi ,el a propus sa vina acesti baieti pentru ca si alte echipe aveau jucatori de futsal si activi de iarba -t CFR II AVEA IN LOT pe toti cei de la futsal CITIA TARGU MURES , SAGEATA STEJARU an de an aduce jucatori , ...E retoric acum sa mai vorbim de ce a fost si iti propun sa fii mai pacifist pentru ca in final probabil vii la sala pentru ca iti place sportul - fotbalul , care este prin definitie un spectacol care ar trebui sa contina respect -Din partea celor care joaca si a noastra din tribune . Iti Multumesc daca citesti si succes ambelor echipe !!!!