Prima vizită prezidențială românească în Ucraina după șapte ani

09:41:20 / 18 Martie 2015

Wernere fii oleaca mai constient

Bai nea Wernere, las-o mai moale cu Ucraina, daca Basica a inventat dupa modelul lui Hitler - Axa Bucuresti-Londra-Washinton, tu acum vrei sa-l copiezi cu alta Axa. Tu ca presedinte ales nu esti constient ca risti sa bagi tara intr-un razboi devastator, de ce nu stai in banca ta , asa cum stau atatia sefi de stat si de guvern, te-ai gasit tu cu cel al Poloniei si ai tarilor baltice sa faci pe interesantul. Tu nu te gandesti ca daca va fi razboi noi santem cei mai expusi, vom fi bombardati fara crutare, ca vor fi morti, raniti, case distruse, saracie extrema, tu nu vezi ce a adus razboiul in Ucraina, ca nu se mai refac astia in 50 de ani ca Serbia. Pa,i si pana la urma de unde atata prietenie cu Ucraina , parca pana acum 3-4 ani ne luptam cu ei pana la Haga pt. drepturile din Marea Neagra, ce sa mai spunem de tinuturile romanesti, daca era un stat corect ni le inapoia, apoi romanii de acolo nu au niciun drept. Tu acolo nu pui problema sa nu mai trimita romanii pe front, carne de tun, Polonia si Ungaria au facut demersuri sa nu mai trimita pe cei de etnie maghiara si poloneza pe front. Fii mai rational si nu deveni si tu sluga americanilor ca Basica, nu sacrifica interesele tarii si ale poporului pt. ati fi tie bine, sa te tina americanii in functie zece ani ca pe Basica.