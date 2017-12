Prima zi de școală, o perpetuă redescoperire

Străzile Constanței au fost pline de la primele ore ale dimineții de ieri, iar în jurul școlilor și liceelor, agitația a fost cuvântul de ordine în prima zi de școală. Glasurile copiilor bucuroși de reîntâlnirea cu colegii după câteva luni de vacanță au răsunat în apropierea unităților de învățământ. În vreme ce elevii mai mari povesteau încântați ce au făcut în vacanță, cei mici erau emoționați de întâlnirea cu învățătoarea și cu noii colegi. La Școala Gimnazială nr. 18 ”Jean Bart” din Constanța, la ceremonia de deschidere a anului școlar au participat nu doar profesorii, elevii și părinții, ci și primarul Constanței, Radu Mazăre, viceprimarul Gabriel Stan și inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. Răducu Popescu. Primarul a ajuns la școală la volanul Jaguarului său decapotabil, iar în curtea școlii i-a salutat întâi pe elevii care îl așteptau și care erau emoționați de întâlnire.

”ÎNVĂȚAȚI ȘI FACEȚI SPORT!” Primarul a bătut palma cu elevii și i-a sfătuit să se țină de învățat. ”Când am trecut pe lângă voi să vă salut, unul dintre voi țipa: „Ești cel mai tare!“. Știți de ce sunt cel mai tare? Pentru că sunt băiat deștept, iar pentru asta trebuie să înveți”, le-a transmis primarul elevilor. Mazăre le-a spus să fie atenți la cum arată, să facă sport încă de mici, ca să se dezvolte armonios și să fie sănătoși. ”Faceți sport, nu vă îngrășați, că altfel nu vă mai plac fetele”, i-a sfătuit primarul pe băieți. Mazăre și-a amintit de prima colegă de bancă din clasa I, Corina, dar și de faptul că avea înclinație spre științele exacte și că îi plăcea să citească. Inspectorul școlar general, prof. Răducu Popescu, le-a urat elevilor un an cât mai ușor și mult succes. ”Am convingerea că alături de familii și cadre didactice veți forma o echipă puternică pentru realizarea obiectivelor propuse și pentru a obține rezultate bune la învățătură”, le-a transmis profesorul elevilor. După acest moment, proaspeții elevi de la clasele pregătitoare au fost strigați și încolonați de părinți și învățătoare pentru a intra în clase. Emoționați, gălăgioși și neliniștiți, au fost necesare minute bune până când bobocii au înțeles ce urmează să se întâmple și când trebuie să ofere învățătoarelor buchetele de flori. ”Îi dai doamnei florile în clasă, nu aici. Acum veți trece pe sub podul de flori făcut de elevii mai mari și apoi se merge în clasă”, îi explica o mămică băiețelului ei. Elevii mai mari au fost încântați de faptul că au dat mâna cu primarul și au fost de acord că trebuie să învețe și să facă sport. ”Întâlnirea cu primarul a fost minunată. Mi-a plăcut că este colorat. Eu cred că, dacă învățăm și facem sport, putem ajunge ca el”, a spus o elevă de clasa a V-a.

FLORILE, LA MARE CĂUTARE În prima zi de școală, elevii au oferit învățătoarelor și profesoarelor buchete de flori, spre bucuria proprietarilor de florării. La ora 11.00, în magazinele de flori din oraș, ofertele nu mai erau așa de bogate, semn că părinții și elevii cumpăraseră de la primele ore florile pentru prima zi de școală. ”A fost vânzare mai mare decât de obicei, am vândut multe buchete de flori și coșulețe, care costă în jur de 50 de lei fiecare. S-au cerut multe buchete mixte, cu flori care arată ca cele de câmp, care dau volum, dar nu sunt foarte scumpe”, a spus Loredana Ghemuș, administratorul florăriei Symphony Flowers, din Constanța. Cu toate că numărul clienților a fost mult mai mare decât în alte săptămâni, femeia spune că obiceiul de a oferi flori în prima zi de școală este păstrat cel mai mult la clasele primare. ”Mai cumpără flori și cei mai mari, însă mult mai puține decât elevii de clasa I sau de la grădiniță, unde în prima zi nu lipsesc buchetele”, a spus Loredana.

Elevii de liceu, preocupați de cum arată

Dacă cei de la clasele primare au căutat flori și au fost emoționați de întâlnirea cu profesorii și cu restul colegilor, cei mai mari au fost atenți la ținuta din prima zi de școală. Fetele de liceu au avut machiajul perfect, iar unghiile - colorate cu atenție. Hainele de firmă, din ultimele colecții ale marilor branduri, au fost alese cu atenție pentru acest eveniment social, dar nici telefoanele de ultimă generație nu au lipsit. Nici băieții nu au neglijat vestimentația din prima zi de școală, încercând să respecte ultimele trenduri în moda pentru adolescenți.

Mesajul ministrului Educației

Ministrul Educației, Remus Pricopie, a transmis, ieri, un mesaj pentru elevi, părinți și profesori. ”Le urez tuturor elevilor ”Bun venit la școală!”, le mulțumesc învățătorilor și profesorilor pentru tot ceea ce fac și îi asigur că o să fiu, ca și până acum, aproape de ei și de problemele cu care se confruntă. De asemenea, vreau să mulțumesc părinților pentru că sunt alături de școală”, a spus ministrul. El a adăugat că școala românească are nevoie de stabilitate și predictibilitate, dar, în același timp, are nevoie de modernitate, de adaptare la realitățile și nevoile societății contemporane. ”Ea trebuie să fie atractivă pentru elevi atât prin formă, cât și prin conținut. De asemenea, ea trebuie să ofere fiecărui tânăr acele cunoștințe, abilități și competențe necesare parcursului profesional pe care fiecare și-l alege”, a spus Pricopie. Oficialul a completat spunând că debutul anului școlar este întotdeauna un moment de emoție, de bucurie și de optimism și că există suficiente motive pentru a privi cu încredere spre viitor.