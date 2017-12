Primăria Constanța, împinsă să preia o datorie de 40 de milioane de euro?

07:58:09 / 31 Martie 2015

De ce?

In toate orasele tari suventia la caldura se da tuturor locuitorilor .Numai la constanta primarul Mazare a pus conditii aberante daca ai 2 proprietati in localitate nu ei suventii indiferent de venitul tau cu toate ca in a 2 locuinta sta copii deci nu produce venit.deasemeni in blocurile comuniste stau oameni cu veniturii modeste cei bogati stau in vile blocuri noi etc.Dece cei care au si alte proprietati in alte orase de exemplu in statiunile de pe Litoral primesc ajutor la caldurra iar cei care au in Constanta nu De ce aceasta discriminare?