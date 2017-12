Primăria Constanţa a obţinut, în acest an, premiul “e-administraţie”

Primăria Constanţa a primit premiul < e-administraţie > pentru faptul că şi-a păstrat nivelul profesional al web site-ului, a adus îmbunătăţiri substanţiale prin urmărirea documentelor depuse de către cetăţean şi a creat un serviciu specializat, prin care orice constănţean poate afla online, în orice moment, unde se află cererea sa

Peste 250 de reprezentanţi ai administraţiilor publice locale şi centrale şi-au dat întîlnire, ieri, la conferinţa anuală a Asociaţiei Naţionale a Informaticienilor din Administraţia Publică (ANIAP). Alături de ei se află peste 100 de specialişti de la firme de tehnologia informaţiei (IT), precum şi reprezentanţi de la puternice concerne naţionale şi internaţionale în domeniu. Pînă pe 10 septembrie, cei prezenţi vor discuta despre noi perspective de dezvoltare a sistemelor informatice integrate din administraţia publică, precum şi despre infrastructura naţională de date. La cea de-a cincea conferinţă anuală ANIAP participă reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţiilor Municipiilor, Comunelor şi Oraşelor din România, precum şi ai administraţiei publice centrale - Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. Cei prezenţi au pus accent pe faptul că, fiind de interes public, activitatea în administraţie trebuie să servească publicului şi să fie în aşa fel organizată şi condusă încît, respectînd legile, să vină în întîmpinare şi să soluţioneze problemele cetăţenilor, care sînt multiple şi de o diversitate extraordinară. Prezent la deschiderea conferinţei, reprezentantul MAI Viorel Cristea şi-a exprimat îngrijorarea pentru faptul că numărul informaticienilor este extrem de redus: “Mai sînt 114 zile pînă la aderarea României la UE, cînd vom avea libertăţile, obligaţiile şi constrîngerile care ne revin din statutul de cetăţean european. În prezent, la suta de funcţionari publici, nu revine nici măcar un informatician. Întrebarea este ce am făcut noi ca să-i pierdem pe aceşti specialişti într-un moment în care avem nevoie de cîţi mai mulţi specialişti IT. Au urmat dezbateri şi, de-a lungul acestui “maraton profesional”, s-au prezentat studii de caz şi probleme concrete cu care se confruntă informaticienii din administraţia publică locală.