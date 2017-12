Primarul Craiovei nu va fi sub control judiciar

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au respins, marţi, contestaţia DNA la decizia de săptămâna trecută a Tribunalului Bucureşti de neluare a măsurii controlului judiciar în ceea ce o priveşte pe Lia Olguţa Vasilescu, decizia fiind definitivă.

La finalul ședinței de judecată, primarul municipiului Craiova a susținut că procurorii DNA nu au venit cu probe noi și că au cerut, din nou, să nu mai fie lăsată să participe la emisiuni la posturi de radio și TV.

"Din ce a cerut în sală procurorul DNA, controlul judiciar s-a referit la faptul că eu nu mai am voie să merg în studiourile de radio și televiziune. Să nu uităm totuși faptul că sunt o persoană publică. Nu că nu aș mai avea voie să vorbesc despre proces, ci pur și simplu nu mai am voie la radio și la televizor, ceea ce mi se pare un pic cam prea mult. De asemenea, să nu iau legătura cu denunțătorii și cu martorii din dosar. Eu nu am luat legătura cu niciunul dintre denunțători. Martori sunt funcționari ai Primăriei Craiova, cu care lucrez zi de zi, pe care nu i-am întrebat niciodată « Te duci la DNA?», «Ce o să declari?». Din punctul meu de vedere, mi se pare că s-a mers mult prea departe. Cred că și denunțătorul a mers multe prea departe pentru că deja nu mai sunt jigniri aduse ca primar al Craiovei ci ca femeie, ca mamă. Sunt aluzii cu conotație sexuală, sunt tot felul de jigniri", a spus Lia Olguța Vasilescu.

Avocatul edilului susține că au adunat mai multe probe astfel încât să-l dea în judecată, pe latură civilă, pe denunțătorul Petru Becheru.