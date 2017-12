Primarul din Basarabi, împotriva majorării impozitelor pe terenurile situate în extravilanul oraşelor

Locuitorii oraşului Basarabi, care deţin terenuri în extravilanul localităţii, sînt nemulţumiţi de prevederile noului Cod fiscal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007, prin care se dublează impozitul pe terenul agricol de pe raza oraşelor. De acest lucru sînt nemulţumiţi nu numai proprietarii de terenuri, care trebuie să plătească de două ori mai mult, ci şi unii edili. “Cu toate că în acest mod se majorează veniturile la bugetul local, nu putem fi de acord cu o asemenea modificare. La început am crezut că este o greşeală, pentru că la comune impozitul a rămas nemodificat. Nu cred că pămîntul de la oraş este altfel decît cel din comune. În plus, proprietarii acestor terenuri nu scot profit mai mult de un million de lei pe ha, iar lucările pe care sînt nevoiţi să le efectueze depăşesc cu mult această sumă. Şi nu cred că porumbul, grîul sau orzul sînt altfel la oraş şi altfel la ţară“, a declarat primarul oraşului Basarabi, Nicoale Crivineanu. Făcînd o comparaţie cu anul 2003, Crivineanu a afirmat că, atunci, Codul fiscal, prin Legea 571, stabilea ca impozitul pe terenul extravilan, indiferent de rangul localităţii, categoria de folosinţă şi zona unde este situat, să fie de 10.000 de lei vechi/ha. “Ulterior, acest Cod fiscal a suferit diverse modificări, ultima dintre acestea fiind făcută prin OUG 21/2006. Prin urmare, acum, pentru terenurile arabile aflate în zona A, suma plătită este 36 lei/ha, pentru cele din zona B, 34 de lei/ha, în zona C - 32 de lei/ha şi în zona D - 30 de lei/ha. Această sumă se înmulţeşte cu numărul de ha, după care se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie prevăzut în art. 251 alin. 5. La acest articol, coeficientul de corecţie se modifică, în sensul că în loc de 1,15, cît era prevăzut în vechiul Cod fiscal, acum a ajuns la 2,20, fapt prin care, practic, se dublează impozitul pe terenuri. Consiliile locale nu au ce face în această situaţie, pentru că ele, în exercitarea atribuţiilor, adoptă hotărîri în baza şi în executarea unor legi, fără nici un fel de abateri“, a declarat Crivineanu. Potrivit afirmaţiilor lui Crivineanu, modificările prevăzute de noul Cod fiscal au un impact foarte mare asupra persoanelor care au terenuri în jurul oraşelor. “Probabil că politica liberală este să distrugă micii proprietari de terenuri şi să încurajeze asociaţiile şi pe cei care deţin suprafeţe mari de teren. Le recomand cetăţenilor oraşului Basarabi să mai aştepte pînă cel mult pe 15 martie cu plata impozitului pe aceste terenuri, poate pînă atunci Guvernul va modifica o parte din prevederile acestui nou Cod fiscal“, a mai spus Crivineanu. Cetăţenii care au venit de la începutul anului să îşi plătească impozitul au rămas fără cuvinte cînd au auzit cît trebuie să plătească pentru suprafeţele şi aşa mici pe care le deţin în proprietate. “Printr-o simplă înmulţire, cei care au, să spunem, trei ha de teren, trebuie să plătească 225 de lei, bani cu care o gospodărie ar face foarte multe lucruri şi nu mai spunem cît de greu îi adună. Este o împovărare pentru noi“, a spus Ilie Constantin, un contribuabil în buzunarul căruia Guvernul a băgat mîna destul de adînc prin reglementările noului Cod fiscal. “Am plătit 800 de mii de lei vechi. Nu mai pot. La cei 85 de ani ai mei am trecut prin multe, dar munciuni ca acum nu am auzit de cînd mă ştiu“, a spus, la rîndul său, Ioan Crăciun.