Primarul din Mangalia a trecut la PNL

Edilul municipiului Mangalia, Cristian Radu, s-a înscris în partidul care l-a susținut la alegerile locale din iulie 2012 - PNL. De fapt, această veste, anunțată cu mare fast de către șeful organizației liberale din Constanța, Gheorghe Dragomir, nu mai este nicio surpriză pentru nimeni. A fost numai o chestiune de timp și momentul aderării la această formațiune a fost ales după ce Klaus Iohannis a devenit președintele României. Primarul susține că a făcut acest pas pentru binele comunității mangaliote. „Era un pas pe care trebuia să-l fac, având în vedere că, atunci când am candidat la funcția de primar, PNL a fost cel care m-a susținut. Și am avut dreptul să mă înscriu acum în partid, dat fiind faptul că am fost independent. Am depus adeziunea la această formațiune fiind convins de faptul că drumul PNL trasat de Klaus Iohannis va fi în concordanță cu nevoile mangalioților”, a declarat Cristian Radu.