Primarul din Seimeni, acuzat de tulburare de posesie

Împotriva primarului comunei Seimeni, Lucian Blaj, a fost formulată o plîngere penală pentru tulburare de posesie, ca urmare a faptului că acesta ar fi arat un teren în suprafaţă de 5 ha, care aparţine fraţilor Dobre, fără acordul proprietarilor. Mihai Dobre susţine că într-o astfel de situaţie se află mai mulţi locuitori din satul Dunărea, dar că aceştia nu fac reclamaţie împotriva primarului întrucît sînt bătrîni sau nu au curajul necesar. ”Este al doilea an în care se întîmplă acest lucru. Anul trecut am făcut reclamaţie la Poliţie, dar între timp am renunţat la ea pentru că primarul a acceptat să ne plătească o sumă de bani în schimbul folosirii terenului pe care l-a cultivat cu floarea-soarelui. În plus, primarul a plătit şi impozitul aferent acestui teren pentru 2006. În 2006 am trecut cu vederea, dar în toamnă, a arat din nou terenul, fără acordul nostru”, a declarat Dobre Mihai. El a adăugat că, în acest an, după exemplul altor persoane din sat, a mers la Primărie cu scopul de a depune o cerere de obţinere a unor subvenţii pentru cele cinci hectare de teren, numai că a aflat, cu surprindere, că primarul Blaj făcuse deja acest lucru. ”Am auzit că se oferă subvenţii de 50 euro/ha pentru terenul cultivat şi am mers la Primărie să fac o cerere în acest scop, numai că jurista de acolo mi-a zis că nu se poate. Am aflat cu suprindere că primarul făcuse deja acest lucru în numele său”, a adăugat Mihai Dobre, care susţine că a depus plîngerea la Poliţie împotriva lui Blaj şi în numele fraţilor săi. La rîndul său, primarul din Seimeni declară că la mijloc se află o greşeală. El susţine că acest teren se află în imediata vecinătate a unui lot aflat în proprietatea sa şi că cei care i-au arat pămîntul au arat, din greşeală, şi trei hectare aflate în proprietatea fraţilor Dobre. ”Eu nu ştiu despre nicio plîngere penală împotriva mea. Anul trecut am avut acordul proprietarilor pentru a ara acel teren, pentru care am plătit chiar şi impozitul. În acest an este vorba despre o greşeală. Cei care mi-au arat mie terenul au intrat şi pe lotul lor, dar eu nu am nicio pretenţie. Deşi lucrările m-au costat aproape 500 lei, îi voi lăsa pe ei să cultive terenul pe care au acte de proprietate”, a declarat primarul. O altă acuzaţie pe care Mihai Dobre o aduce primarului este că acesta ar fi schimbat, în acest an, amplasamentul terenului, care, acum, intră cu cîteva sute de metri pe islazul satului, însă acuzaţia este respinsă de către Lucian Blaj.