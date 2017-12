Primarul Ioniţă a accidentat un consilier al opoziţiei şi a fugit de la locul accidentului

Primarul localităţii Agigea pare să se considere mai presus de lege, căci, în ciuda faptului că este cercetat în 13 dosare penale, el continuă să încalce prevederile legale. La sfîrşitul lunii august a acestui an, Ion Ioniţă a fost implicat într-o tamponare, în judeţul Hunedoara, motiv pentru care ofiţerii din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere din Hunedoara i-au reţinut permisul de conducere. Edilul nu a considerat acest fapt un impediment şi a continuat să conducă maşina primăriei, iar după doar cîteva săptămîni, a fost la un pas de a provoca un alt accident rutier. Potrivit martorilor, la acea dată, Dacia la volanul căreia se afla primarul rula cu viteză pe str. Octavian Goga, din Agigea, iar la un moment dat a tăiat linia continuă şi a intrat pe contrasens, de unde venea un Volkswagen. Şoferul acestuia, Bogdan Cârjaliu, fratele consilierului local Cristian Cârjaliu, a frînat brusc, reuşind să evite impactul în ultima secundă. Ion Ioniţă s-a ales cu dosar penal, pentru conducerea fără permis pe drumurile publice. Potrivit poliţiştilor, Ioniţă a obţinut o dovadă din care reieşea că permisul de conducere i-a fost reţinut, dar că poate circula pe drumurile publice, pînă la soluţionarea contestaţiei. Edilul nu a putut să se bucure prea mult însă de dovadă, căci pe 26 noiembrie a fost prins de agenţii de circulaţie din Sibiu rulînd cu 145 km/oră. Neimpresionaţi de faptul că Ioniţă este primar sau că face parte din Partidul Democrat, aflat la guvernare, poliţiştii i-au luat şi dovada, astfel că el nu avea dreptul să se urce la volanul niciunui autoturism. Dar abuzurile şi încălcarea sistematică a legii nu pare să fie o problemă pentru primarul Ioniţă. Ieri dimineaţă, poliţiştii din Agigea au fost anunţaţi de consilierul local PSD Cristian Cârjaliu că a fost lovit cu maşina de primarul Ion Ioniţă. “Am ieşit din locuinţa mea situată pe strada Octavian Goga, în jurul orei 7.45. Primarul se afla la volanul autoturismului Dacia, de culoare albă, cu număr de înmatriculare CT-25-CLA. I-am făcut semn să oprească şi i-am atras atenţia că nu are voie să mai conducă pentru că este un pericol public”, a declarat Cîrjaliu. El a mai spus că primarul Ioniţă nu a coborît din autoturism ci discuţia s-a purtat prin geamul deschis al portierei maşinii. “Mi-a spus cîteva cuvinte care nu pot fi reproduse şi, nervos, a încercat să dea cu spatele pentru că mă aflam în dreptul roţii din partea stîngă şi îl incomodam. Numai că din spate venea o altă maşină, aşa că Ioniţă a tras de volan stînga, m-a lovit cu maşina, m-a luat pe capotă şi m-a tîrît cam trei metri după care m-am trezit pe asfalt”, a mai spus Cîrjaliu. În loc să oprească, Ion Ioniţă şi-a continuat cursa către sediul primăriei din Agigea. Martor la incident a fost conducătorul autoturismului care se afla în spatele Daciei primarului, Cristi Cocoş. El a fost şocat de evenimentul la care a asistat: “Facem crime? L-a luat pe capotă ca să fugă”, au fost primele cuvinte ale lui Cristi Cocoş. Între timp, Ion Ioniţă a ajuns la sediul Primăriei, a stat aprox. 5 minute în imobil după care a plecat împreună cu un cetăţean la bordul unei maşini de teren marca Volvo, cu numere de Braşov, după cum au declarat martorii. “Ulterior am aflat că persoana cu care a plecat primarul este naşul fiicei acestuia, nimeni altul decît Ion Sandu, personaj implicat în afacerile cu terenuri la Agigea”, a adăugat Cîrjaliu. El a sunat la numărul unic de urgenţă, iar la faţa locului s-au prezentat lucrători ai Biroului Poliţiei Rurale. S-au făcut măsurători, fotografii la locul accidentului şi a Daciei cu capota avariată care a fost abandonată de Ioniţă în faţa Primăriei. "Primarul a fugit de la locul accidentului, motiv pentru care l-am căutat şi la sediul Primăriei Agigea şi acasă, dar nu a fost de găsit. Am încercat, de asemenea, să-l contactăm la telefon, pentru a-i spune să se prezinte la poliţie, dar are mobilul închis", a afirmat insp. princ. Ion Chiru, de la Biroul Poliţiei Rurale din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa. Poliţiştii constănţeni au deschis o anchetă, primarul pedist fiind cercetat pentru conducerea fără permis pe drumurile publice şi pentru fugă de la locul accidentului. Consilierul local Cristian Cîrjaliu, care a suferit mai multe leziuni în urma accidentului se va prezenta, astăzi, la Serviciul de Medicină Legală Constanţa pentru a obţine un certificat constatator. “Nu cred că se va face ceva nici cu acest dosar avînd în vedere că celelalte 13, cu infracţiuni clare, nu au fost soluţionate. Atît timp cît justiţia este controlată de anumite interese, Ion Ioniţă o să îşi facă de cap, deşi cetăţenii din Agigea l-au ales să respecte legea şi să le rezolve problemele, nu să facă infracţiuni”, a mai spus Cristian Cîrjaliu.