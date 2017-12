Primarul New York-ului, în conflict cu un sindicat al poliţiştilor

Un sindicat al poliţiştilor de la New York a criticat, marţi, extrem de dur atitudinea primarului democrat Bill de Blasio faţă de infracţionalitate, avertizând că securitatea celui mai mare oraş american se degradează. ”Degradarea securităţii pe străzile noastre creşte”, a declarat Ed Mullins, preşedintele Sergeants Benevolent Association (SBA), recomandând Partidului Democrat să aleagă alt oraş pentru a-şi organiza convenţia dinaintea alegerilor prezidenţiale din 2016. ”New York-ul“, a afirmat el, fără vreo reţinere, într-o scrisoare deschisă publicată pe o pagină întreagă în ziarul ”The New York Times” (NYT), „face paşi înapoi, către cele mai rele zile ale unei infracţionalităţi crescute”. Mullins, a cărui asociaţie afirmă că reprezintă aproximativ 13.000 de poliţişti activi sau în retragere, a subliniat că atacurile armate au crescut cu 13% în decurs de un an în oraş.

Primarul Bill de Blasio a reacţionat dur faţă de aceste afirmaţii, acuzându-l pe Mullins că este iresponsabil şi că ”mizează pe frică”. ”Suntem cel mai mare oraş sigur din SUA” a declarat el într-o conferinţă de presă convocată în mod expres. ”Avem cel mai bun şef de poliţie. Infracţionalitatea a scăzut cu 3,5% faţă de anul trecut în aceeaşi perioadă”, a adăugat primarul, precizând că anul acesta au fost comise cu 27 de crime mai puţin faţă de anul trecut. El a reafirmat că doreşte ca Brooklyn-ul să găzduiască această Convenţie Naţională Democrată, apreciind că ”evenimentul constituie o mare încurajare pentru oraş”. De Blasio l-a acuzat pe Mullins că ”vrea, de fapt, să-şi scoată pionii la înaintare în cadrul unei renegocieri a contractelor de muncă”.

New York-ul este unul dintre cele cinci oraşe care candidează pentru găzduirea Convenţiei Democrate, iar o delegaţie din cadrul partidului a venit la jumătatea lui august să viziteze Barclays Center, în Brooklyn, unde ar putea să fie găzduit evenimentul.