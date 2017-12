Primele permise de mic trafic către Ucraina, eliberate în iunie sau iulie

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat că primele permise de mic trafic eliberate în baza Acordului dintre România şi Ucraina, intrat în vigoare joi, vor putea fi eliberate spre sfârşitul lunii iunie sau începutul lunii iulie, când vor fi întrunite condiţiile tehnice. "Am discutat cu ministrul ucrainean de Externe, Pavlo Klimkin (la reuniunea ministerială a NATO din Turcia - n.r.), şi amândoi am salutat faptul că astăzi a intrat în vigoare Acordul de mic trafic. Am discutat şi modul în care vom face acea vizită pe care am decis-o în luna februarie pentru a înmâna primele permise. Cel mai probabil undeva spre sfârşitul lunii iunie sau începutul lunii iulie vor fi întrunite condiţiile tehnice pentru a putea elibera primele permise, pentru că este nevoie de o activitate pregătitoare pe care nu putem să o grăbim ca să nu existe probleme tehnice la momentul când vom începe să eliberăm permisele", a precizat şeful diplomaţiei române. Acordul de mic trafic dintre România şi Ucraina reglementează trecerea frecventă a graniţei de către rezidenţii din zona de frontieră a celor două ţări care intenţionează să rămână în zona de frontieră a celuilalt stat pentru cel mult 3 luni.