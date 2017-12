Primele suspendări la Trofeul “Telegraf”

07:21:08 / 14 Ianuarie 2015

Blandete

Sanctiunea lui Carabas este minimala si chiar daca respecta regulamentul competitiei trebuia sa se tina cont de evenimentele din meci(cand a ramas in incinta suprafetei salii) de dupa meci in sala ,pe holul vestiarelor si chiarin vestiarul echipei adverse. Sa nu ne mai miram ca astfel de atitudini nu vor mai apare pt ca,fata de sportivii aflati in competitii oficiale aici jucatorii,la nervi,stiu ca nu prea au ce pierde.