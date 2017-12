Ultima etapă a turului Ligii Naţionale de handbal feminin a adus şi primul punct în deplasare pentru CSU Neptun Constanţa. Handbalistele pregătite de Ion Crăciun şi Florin Cazan au remizat ieri, scor 23-23, pe terenul echipei CSM Ploieşti, pregătită de un alt constănţean, Dumitru Muşi. Chiar dacă nu a transferat nicio jucătoare în pauza competiţională, CSU Neptun reuşeşte să încheie al doilea meci consecutiv fără înfrângere, fiind practic neînvinsă în acest an. Constănţencele au făcut o primă repriză foarte bună la Ploieşti, la finalul căreia intrau în avantaj la cabine, 14-12. Gazdele au egalat imediat după reluare, 14-14, pentru ca apoi să preia conducerea, scor 21-20. Neptunul nu a cedat, a revenit la conducere, 22-21, şi a avut o mare şansă de a pleca cu toate cele trei puncte. Ion Crăciun a solicitat time-out la 23-22 pentru Constanţa, cu mai puţin de un minut de joc rămas, pentru a pregăti atacul, dar elevele sale nu au găsit drumul spre golul care le-ar fi asigurat victoria. Ploieştiul a egalat în ultima secundă şi meciul s-a terminat la egalitate, scor 23-23, rezultat în urma căruia Neptunul îşi conservă locul 10 în clasament. „O partidă echilibrată, dar în care am condus mai tot meciul. Este un punct de moral pentru fete, dar am fi putut câştiga cu mai multă atenţie”, a declarat antrenorul secund Florin Cazan. Pentru CSU Neptun au marcat: Sheiko 8g, Enescu 6g, Tiron 5g, Orşivschi şi Zlăvog - câte 2g.

În etapa a 12-a, prima a returului, CSU Neptun va întâlni vineri, de la ora 18.00, în deplasare, pe HCM Baia Mare.

Celelalte rezultate ale etapei: HCM Rm. Vîlcea - CSM Cetate Deva 29-29, HC Zalău - Corona Braşov 25-30, HCM Roman - SCM Craiova 22-25, HCM Baia Mare - HC Dunărea Brăila 25-20, CSM Bucureşti - U. Jolidon Cluj 29-32.

Clasament: 1. HCM Baia Mare 30p, 2. Corona Braşov 28p, 3. Dunărea Brăila 22p, 4. U. Jolidon Cluj 21p, 5. HCM Roman 19p, 6. HC Zalău 18p, 7. CSM Bucureşti 16p, 8. SCM Craiova 15p, 9. Cetate Deva 9p, 10. CSU NEPTUN CONSTANŢA 7p, 11. CSM Ploieşti 4p (265-327), 12. HCM Rm. Vîlcea 2p.