Primul salariu de peste un milion de euro în rugby

Deși este unul dintre cele mai apreciate și totodată urmărite sporturi din lume, popularitatea sa crescând an de an, rugby-ul nu oferă celor care îl practică și satisfacții financiare pe măsura celor din fotbal, baschet, fotbal american sau baseball, ca să amintim doar câteva dintre cele mai bine plătite sporturi. Dacă sportivi precum Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi - cei mai în vogă fotbaliști ai momentului - sunt răsplătiți anual cu aproximativ câte 20 de milioane de euro (n.r. - incluzând și contractele de publicitate), iar în baschetul din NBA, fotbalul american și baseball contractele ajung chiar și la sute de milioane, Daniel Carter, celebrul component al naționalei “All Blacks“, va fi, începând din toamna anului viitor, primul jucător de rugby care va fi plătit cu peste... un milion de euro anual. Racing Metro a anunțat că, după Cupa Mondială din 2015, Carter va începe un contract de trei ani cu clubul parizian. Președintele lui Racing Metro, Jacky Lorenzetti, a anunțat că celebrul jucător neo-zeelandez va fi recompensat în cei trei ani de contract cu suma totală de 3,9 milioane de euro. Precedentul record era deținut tot de un jucător de la Racing, irlandezul Jonny Sexton, plătit cu 700 de mii de euro pe an. Carter, în vârstă de 32 de ani, a jucat de 102 ori pentru „All Blacks“, cu care a câștigat Cupa Mondială în 2011, și a marcat 1.457 de puncte - record mondial absolut - pentru țara sa. El a mai evoluat în campionatul Franței în sezonul 2008 - 2009, la Perpignan, dar din cauza accidentărilor a jucat doar cinci partide.

Pentru semnătura lui Carter s-a luptat și Mourad Boudjellal, președintele lui Toulon, actuala campioană a Franței, recunoscută pentru numeroși jucători de mare valoare achiziționați și plătiți cu sume exorbitante pentru rugby-ul mondial. Deși va avea un salariu aparent enorm, Carter, cel mai bine plătit jucător de rugby din lume, va câștiga cam cât un fotbalist mediu din prima ligă a Franței și mai puțin decât un fotbalist mediu de prima ligă din Anglia, Spania, Italia sau Germania. Carter este un jucător vestit pentru eleganța paselor sale și pentru piciorul său stâng necruțător, dar anii și mai ales accidentările repetate au început să-i afecteze performanțele. Racing Metro, care a câștigat de cinci ori campionatul Franței, cel mai recent în 1990, nu l-a angajat neapărat pe Carter, aflat la apusul carierei sale, pentru valoarea sa, ci, așa cum Toulon l-a adus pe englezul Jonny Wilkinson acum patru ani, pentru prestigiul său enorm și atracția exercitată asupra sponsorilor și a spectatorilor. Carter este doar unul dintre jucătorii din emisfera sudică atrași de cea mai bogată ligă de rugby din lume. Centrul australian Adam Ashley Cooper, cu peste 100 de selecții în echipa națională, a semnat un contract de doi ani cu Bordeaux Begles, în timp ce pilierul australian Sekope Kepu ar fi și el în negocieri cu același club. Toulon nu și-a ascuns interesul pentru centrul neo-zeelandez Ma’a Nonu, în timp ce căpitanul „All Blacks“, flankerul Richie McCaw, cu 137 de selecții în echipa națională, și colegul său, centrul Conrad Smith, sunt și ei pe lista potențialelor transferuri în Franța.