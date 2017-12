Prins în flagrant la prăduit italieni pe plajă

Pe lîngă zecile de mii de turişti care au redescoperit farmecul distracţiilor estivale pe litoralul românesc, staţiunile turistice de la mare atrag ca un magnet şi mulţi indivizi puşi pe căpătuială. Aşa se face că în vreme ce petrecăreţii încearcă să se bucure de concedii, soare şi de apa mării, hoţii parcă au intrat în \"schimbul doi\". Dacă au norocul să nu fie călcaţi direct în hoteluri, unde apartamentele rămîn goale pe timpul zilei, turiştii nu mai au nicio şansă pe plajă. Veniţi pe litoral cu gîndul de a petrece o vacanţă de vis în staţiunea Mamaia, mai mulţi italieni au simţit pe pielea lor ce înseamnă hoţia românească. Nu aveau de unde să ştie că aici se vor întîlni cu Alexandru Enachi, un brăilean de 26 de ani, pentru care distracţia şi traiul din furturile de pe plajă reprezintă un adevărat mod de viaţă. Chiar dacă în urmă cu numai două săptămîni a fost prins de poliţiştii constănţeni după ce a sustras un rucsac cu telefoane şi aparatură video, însă a de arestarea preventivă, Alexandru Enachi şi-a zis probabil că a doua oară nu mai are cum să rateze. Concret, joi după - amiază, în timp ce se plimba pe plaja din zona hotelului \"Savoy\", tînărul a observat un rucsac lăsat neglijent lîngă şezlongurile unor turişti italieni. Fără să stea prea mult pe gînduri, brăileanul a luat în spate rucsacul şi dus a fost. Ghinionul lui, doi studenţi în practică la Poliţia Mamaia, aflaţi într-o misiune de patrulare pe plajă. \"În jurul orelor 15.30 eram în zona hotelului Savoy, cînd am auzit strigătele unei femei. După ce am stat de vorbă cu aceasta, ne-a arătat un tînăr care tocmai se îndepăra cu bunurile ei. L-am ajuns din urmă şi i-am cerut să facă dovada că rucasul îi aparţinea, după care l-am condus la secţie\", a declarat Valentin Negraru, student în anul III la Academia de Poliţie \"Al. Ioan Cuza\" din Bucureşti. Cînd s-a văzut înconjurat de poliţişti, Alexandru Enachi nu a mai avut ce face şi şi-a recunoscut fapta. \"Am stat mai mulţi ani prin canalizările din Brăila, dar acum am venit la Constanţa pentru a găsi un loc de muncă. Credeam că dacă o să vînd lucrurile din rucsac o să merg înapoi la Brăila pentru a-mi face buletinul\", a povestit hoţul. Potrivit oamenilor legii, prejudiciul, în valoare de aproximativ 1.000 de lei, a fost recuperat în totalitate. Norocul italienilor, însă nu şi al brăileanului, Alexandru Enachi care va fi cercetat încă o dată în stare de libertate pentru furt.