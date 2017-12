Prinţul Harry s-a întors în Marea Britanie

După ce a efectuat o misiune de 20 de săptămâni în Afganistan, în calitate de co-pilot pe un elicopter de luptă, prinţul Harry s-a întors, miercuri, în Marea Britanie, după un scurt sejur la o bază britanică din Nicosia, aşa cum fac mulţi militari care se întorc din Afganistan. ”A fost formidabil, a fost o experienţă teribilă. Sunt bucuros să mă întorc”, a declarat prinţul, la sosirea la baza Royal Air Force din Brize Norton, în sudul Angliei.

Prinţul Harry, în vârstă de 28 de ani, a încercat, de asemenea, să atenueze declaraţiile susţinute despre combatanţii taliban într-un interviu difuzat luni, în care afirma că a ucis câţiva dintre ei. ”Când porţi uniformă, ţi se cere să faci lucrurile pe care trebuie să le faci”, a declarat acesta. În interviul difuzat luni şi realizat în timpul misiunii în Afganistan, prinţul Harry a făcut o paralelă între rolul său de pilot şi jocurile video: ”Îmi place să cred că degetele mele sunt folositoare”. Aceste cuvinte au generat replici sarcastice din partea unui purtător de cuvânt al miliţiilor taliban. ”Sunt 49 de ţări cu armament puternic care nu reuşesc să învingă mujahedinii, iar acum, prinţul vine şi compară acest război cu jocurile sale, cu PlayStation”, a ironizat Zabiullah Mujahid. ”Nu tratăm cu seriozitate comentariile sale, deoarece am văzut cu toţii şi am auzit că la întoarcerea din Afganistan, mulţi soldaţi străini dezvoltă probleme mentale”, a adăugat purtătorul de cuvânt taliban. Şi presa britanică a criticat aceste declaraţii şi difuzarea lor de către Ministerul britanic al Apărării. ”Problema nu este să ştim ce gândeşte Harrry. Prinţul nu gândeşte. Prinţul pare incapabil să gândească. Problema este să ştim ce a gândit Ministerul Apărării când a permis difuzarea interviului sub această formă”, a apreciat ”The Independent” într-un editorial.