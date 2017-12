Prinţul Harry spune că fratele lui găteşte pentru el în armată

Prinţul Harry, al treilea în ordinea succesiunii la tronul britanic, a recunoscut luni că formarea sa ca pilot militar este uneori dificilă, dar a povestit că fratele său, prinţul William, îl ajută să se relaxeze, gătindu-i. Tînărul în vîrstă de 24 de ani urmează, în prezent, o formare la baza aeriană din Shawbury, West Midlands, pentru a deveni pilot într-o unitate aeriană a forţelor terestre. La aceeaşi bază, prinţul William urmează o formare de pilot pentru misiuni de căutare şi salvare. ”Înainte nu ne vedeam decît foarte rar, iar acum stăm împreună, este fantastic”, a spus Harry. ”William este cel care găteşte. Eu mă uit la televizor”, a explcat prinţul, glumind apoi că ”în forţele aeriene nu se munceşte atît de mult ca în forţele terestre”.

Potrivit presei, William i-a dat cîteva sfaturi fratelui său, înainte de primul său zbor cu elicopterul, ce va avea loc în cîteva săptămîni, iar Harry a recunoscut că această formare este dificilă. ”Cursurile de pilotaj sînt foarte intense, am fost surprins. Ştiţi, uneori cred că, intelectual, nu sînt făcut pentru asta. Sper să am calităţile fizice pentru a pilota un eliocopter, dar, intelectual, sînt examene şi tot restul. Nu sînt bun la matematică”, a declarat Harry. Prinţul Harry s-a dus la New York, în prima sa deplasare în străinătate ca reprezentant al familiei regale.