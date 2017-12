Probleme de efectiv la Futsal Municipal Constanţa

Futsal Municipal Constanţa dispută sîmbătă, de la ora 13.00, primul meci din 2007 pe teren propriu, în compania echipei Clujana Cluj. Partida este programată în Sala Sporturilor şi va fi transmisă în direct de TV Neptun, după întîlnirea de handbal masculin dintre HCM Constanţa şi UCM Reşiţa. Pe Litoral soseşte performera noului an, cu două victorii, ambele pe teren propriu: 3-1 cu Energoconstrucţia Craiova şi 6-3 cu Moldocor Piatra Neamţ. Aşadar, clujenii au reuşit acolo unde au eşuat constănţenii, care au cedat pe teren propriu cu 6-12 în faţa craiovenilor! În plus, partida nu îi găseşte pe dobrogeni în cea mai bună formă, după eşecul înregistrat etapa trecută la Timişoara, 3-7 cu Poli. “Sîntem iarăşi puţini! În afară de cei doi portari şi de cei patru titulari, Toader, Florea, Stanciu şi Micu, am doar două rezerve pe care mă pot baza, Stoianof şi Badea. Sînt conştient că ne aşteaptă un meci greu, dar sper să facem faţă şi să cîştigăm. Băieţii sînt hotărîţi să facă un meci mare, mai ales că săptămîna aceasta şi-au primit toţi banii restanţi, inclusiv prime şi contracte”, a declarat antrenorul principal al constănţenilor, Dragoş Chipară. Din lotul Municipalului mai fac parte portarii Traşcă şi Resmeriţă, dar şi tinerii Ciobănaşu, Grăniceru şi Morăraşu, care încă nu pot face faţă în prima ligă, în timp ce Enache Anghel nu mai face parte din lot.

Programul etapei: Constanţa - Cluj; Piatra Neamţ - Piteşti; Athletic - Galaţi; Craiova - Metropolis; Odorhei - CIP Deva; Informatica - Focşani; Quasar - Poli.

Clasament: 1. CIP Deva 48p (+21 la adevăr); 2. ACS Odorheiu Secuiesc 38p (+14); 3. Energoconstrucţia Craiova 38p (+14); 4. Athletic Club Bucureşti 37p (+13); 5. FUTSAL MUNICIPAL CONSTANŢA 29p (+5); 6. CSM Focşani 25p (+1); 7. Clujana Cluj 24p (-3); 8. CFS Poli Timişoara 23p (-1); 9. Informatica Timişoara 20p (-1); 10. United Galaţi 12p (-12); 11. Cosmos Piteşti 10p (-14); 12. Quasar Deva 9p (-12); 13. Moldocor Piatra Neamţ 8p (-16); 14. Metropolis Bucureşti 4p (-20).