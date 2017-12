Probleme de efectiv la HCM

Campionii României la handbal masculin au uitat rapid de victoria obţinută duminică împotriva echipei Pandurii Tg. Jiu, demarînd deja pregătirea pentru meciul cu UCM Reşiţa, programat duminică, 2 decembrie, în deplasare, în cadrul etapei 11-a a Ligii Naţionale. Ieşiţi din cupele europene, jucătorii de la HCM se concentrează exclusiv asupra întrecerii interne, forţînd revenirea în lupta pentru titlul de campioană. “Mă bucur că avem la dispoziţie o săptămînă în care să ne concentrăm asupra unui singur meci. Partida cu Reşiţa este una extrem de importantă. Vom da totul pe teren şi sperăm să ne întoarcem acasă cu două puncte”, a declarat interul Daniel Mureşan. Turul de forţă din ultima perioadă, cu meciuri din trei în trei zile, a lăsat urme în lotul formaţiei campioane. Accidentat la meciul retur cu Hammarby, Bogdan Şoldănescu, diagnosticat cu dublă entorsă cu glezna piciorului drept, a scăpat de ghips, dar nu va putea evolua în meciul cu UCM Reşiţa. Împreună cu Aleksandr Adzic, Şoldănescu va merge în această săptămînă la un control medical, urmînd să primească un verdict din partea medicilor în privinţa revenirii pe teren. În schimb, jucătorul sîrb nu va evolua cu siguranţă în următoarele trei luni, chiar dacă accidentarea sa nu este atît de gravă pe cît s-a părut iniţial. Probleme medicale are şi Mihai Popescu, portarul constănţean acuzînd dureri la tendonul gleznei piciorului stîng. “Popescu s-a lovit la ultimul antrenament înaintea meciului de la Montpellier şi de atunci are probleme, care s-au acutizat în ultima săptămînă. Va merge probabil să facă un RMN, dar nu cred că mă voi putea baza pe serviciile sale în meciul cu Reşiţa”, a explicat antrenorul Eden Hairi. Constănţenii au făcut ieri după-amiază un antrenament fizic la Spa Center Iaki, lucrînd în sala de forţă, în timp ce finalul a fost rezervat recuperării. Astăzi, elevii lui Hairi vor efectua două antrenamente, mîine unul singur, joi alte două, plecarea spre Reşiţa fiind programată vineri dimineaţa. “Este o deplasare lungă şi am ales să plecăm de vineri pentru a evita oboseala”, a spus Hairi.