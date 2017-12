Probleme personale tratate cu... cuie bătute în cap

Un deţinut încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă (PMS) Poarta Albă a fost transportat, în noaptea de luni spre marţi, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, pentru a-i fi extrase două cuie pe care şi le bătuse în cap. Potrivit insp. Gabi Botezan, purtătorul de cuvînt al PMS Poarta Albă, deţinutul Gheorghe Asan, de 34 de ani, din Slobozia, şi-a bătut cele două cuie în cap pe fondul unor probleme personale. „Pe la miezul nopţii am reuşit să-l înduplecăm să meargă la spital, pentru a fi tratat. În doar cîteva ore, medicii i-au extras corpurile străine şi l-am adus înapoi la unitatea de detenţie. Deţinutul a fost transferat la Poarta Albă în luna iulie a acestui an, iar de atunci s-a automutilat în mai multe rînduri”, a declarat insp. Gabi Botezan. Magistraţii ialomiţeni l-au condamnat pe Gheorghe Asan la executarea a 20 de ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de omor calificat, din care mai are de executat 13 ani.