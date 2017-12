Procurorii cer aviz pentru reținerea și arestarea lui Cristian Rizea

Procurorii DNA cer Camerei Deputaților încuviinţarea reținerii și arestării deputatului Cristian Rizea, acuzat de trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor.

"La data de 2 decembrie 2009, potrivit unei înțelegeri anterioare, inculpatul Rizea Cristian a primit de la inculpatul Colțea Lucian, om de afaceri cu cetățenie americană, suma de 200.000 euro, iar la câteva zile, la data de 6 decembrie 2009, a primit suma de 100.000 euro - în total 300.000 euro - pentru ca în schimb să intervină la nivelul a două autorități, Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAPPS) și primăria comunei Chiajna, astfel încât Colțea Lucian să beneficieze de urgentarea procedurilor de retrocedare a unui teren situat într-o zonă rezidențială din municipiul București, respectiv să obțină dreptul de proprietate asupra unui alt teren aflat în litigiu cu primăria comunei Chiajna", au anunțat procurorii DNA printr-un comunicat de presă.

DNA susține că, pentru a se ascunde proveniența banilor, ar fi fost întocmite patru contracte de împrumut false.

De asemenea, procurorii arată că, "în cursul lunii decembrie 2015, pe fondul desfășurării prezentei anchete penale, inculpatul Rizea Cristian i-a abordat pe doi dintre martori și le-a spus să nu relateze adevărul organelor de urmărire penală, promițându-le celor doi că, în perspectiva că va deveni primar al Sectorului 5, le va oferi gratis un spațiu comercial în zona Cotroceni, pentru deschiderea unei noi clinici".

Deputatul PSD Cristian Rizea a ajuns, miercuri dimineața, la sediul Direcției Naționale Anticorupție unde a fost audiat în cauza în care procurorii cer arestarea lui. După ce fost audiat mai bine de trei ore acesta a precizat că "e vorba de o problemă mai veche, care s-a rezolvat acum șase ani din punct de vedere civil , iar acum o să o rezolv și penal. Nu am făcut trafic de influență, nu am făcut absolut nimic. Nu există așa ceva. Nu m-a luat nimeni, am fost invitat".

Omul de afaceri Lucian Colțea, cercetat în același dosar pentru cumpărare de influență și spălare de bani, a fost reținut, urmând să fie prezentat judecătorilor instanței supreme cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.