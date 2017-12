19:45:09 / 14 Iulie 2017

VA "invatat" bine...

Va invatat bine stapanau vostru..creatorul vostru si anume VOI santeti stat in stat !!! Nu raspundeti decat la ordinele stapanului bashinos..Aflati ca vremea voastra a trecut si Romanika va iesi curand dintr un "vis" urat un cosmar negru care sa abatut asupra poporului de cand basescu a fost"ales" presedinte...Se vede clar ca acesti tortionari nu VOR ca adevarul sa iasa la suprafata pentru cea mai grava fapta de FURT din istoria romanikai si anume fraudarea FURTUL alegerilor prezidentiale din 2009 cand poporu a votat una si a ..iesit bashinosu!!!.La fel sa "procedat" si la referendumul care la demis pe dictatoru bashinos in 2012 cand ca sa prosteasca ambasadele straine la u condamnat pe Liviu Dragnea ca sa dea ...ca de fapt a fost o lovitura de stat !!!Nimic mai fals .Poporu satul de minciunile bashitului a iesit in numar mare la votul care lar fi azvarlit cu un sut...Dar iar a aparut acest sistem mafiot care a organizat si marele protest...prostesc..cel in cazul OUG 13 cand a vrut chiar sa dea o lovitura de stat poporului care a votat psd alde...Asa ca nua surprinde aceasta inversunare a statului paralel care nu vrea sa si piarda puterea prin aflarea adevarului despre ce sa intamplat in sufrageria lui Gabi Oprea in noaptea din 2009.