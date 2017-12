Procurorul general al statului New York anchetează Fundația Trump

Procurorul general al statului american New York a deschis o anchetă cu privire la modul în care Fundația Trump, o organizație non-profit ce aparține candidatului republican la președinția SUA, Donald Trump, respectă legislația privind actele caritabile, scrie agenția germană de știri DPA. ”Interesul meu în această chestiune este în calitatea mea de autoritate de reglementare a organizațiilor non-profit din statul New York. Am fost preocupat de faptul că Fundația Trump este posibil să se facă responsabilă de anumite nereguli din acest punct de vedere”, a declarat procurorul general al statului New York, Eric Schneiderman, pentru postul de televiziune CNN. Adevărul este însă că Eric Schneiderman a fost ales în funcția actuală din poziția de politician democrat.

Ancheta a fost deschisă în urma mai multor dezvăluiri ale presei privind activitățile fundației, inclusiv un material publicat de cotidianul ”The Washington Post” care devoala faptul că Trump nu a mai făcut donații către fundația sa din anul 2008. Cotidianul a mai relatat că fundația a cheltuit 20.000 de dolari pentru a cumpăra un tablou de 1,8 metri înălțime care îl înfățișa pe Donald Trump. De asemenea, în 2013, fundația ar fi donat 25.000 de dolari către procurorul general din Florida, care se pregătea să deschidă o anchetă privind presupuse fraude comise de Universitatea Trump, însă ulterior a renunțat să mai inițieze acțiuni în acest sens. Candidatul republican a negat orice legătură între bani și procurorul general.