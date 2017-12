Producătorii de medicamente aduc 570 milioane lei la stat

Guvernul estimează că va obţine anul viitor un plus de 570 milioane lei din impozitul pe profit, din contribuţia care va fi vărsată la buget de către producătorii de medicamente, în funcţie de veniturile obţinute din vînzarea produselor, sumă care va urca la 620 milioane lei pînă în 2013. Printr-o ordonanţă de urgenţă adoptată săptămîna trecută, Executivul a decis ca în domeniul medical să fie introdus, începînd cu 1 octombrie, sistemul “clawback”, prin intermediul căruia toţi producătorii de medicamente care desfac produse pe piaţa românească trebuie să contribuie la finanţarea sistemului public de sănătate cu o sumă reprezentînd între 5% şi 11% din veniturile realizate în urma vînzării produselor. Executivul estimează că din această sursă va obţine anul viitor un plus de 570 milioane lei din impozitul pe profit, sumă care va urca la 590 milioane lei în 2011, la 600 milioane lei în 2012 şi la 620 milioane lei în 2013. Pentru acest an, Guvernul se bazează pe un plus de 100 milioane lei din aceste contribuţii impuse producătorilor de medicamente. Contribuţia este calculată în funcţie de volumul veniturilor realizate de aceştia din vînzarea medicamentelor incluse în programele naţionale de sănătate, în lista de medicamente compensate, precum şi a celor utilizate în consumul intra-spitalicesc. Producătorii care nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată pierd dreptul de a li se deconta din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate contravaloarea medicamentelor comercializate.