Profesorii care nu şi-au dat doctoratul, păsuiţi încă un an

Aproximativ 3.000 de cadre didactice din învățământul superior românesc nu vor mai începe anul universitar de la 1 octombrie pentru că vor fi date afară din învățământ întrucât nu au obținut titlul de doctor, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Aşa începea, ieri, o ştire care a aruncat în disperare mii de cadre didactice. Din fericire pentru aceştia, ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a revenit, aseară, asupra anunțului, declarând, la Arad, că acest proces a fost amânat cu un an, în urma unor consultări cu Guvernul. Ministrul a spus că, în februarie, s-a considerat ”injust ca acești colegi care au început anul școlar 2014/2015 să nu-și poată duce la bun sfârșit procesul didactic”, iar în același timp le-a fost dată șansa să-și finalizeze tezele de doctorat, iar 1.000 de profesori au făcut acest lucru. "În același timp, ieșirea bruscă din sistem a unui număr de 3.000 de colegi, cea mai mare parte tineri sub 35 de ani, în condițiile în care în ultimii ani în învățământul superior am înregistrat o scădere a numărului de tineri cadre didactice titulare de la 30% la 17%, ar fi însemat o lovitură dată învățământului superior românesc", a mai spus Cîmpeanu. ”Prin consultarea cu Guvernul am identificat soluția, și anunțul a fost făcut în premieră la Arad (aseară – n.r.), astfel încât miercuri (mâine – n.r.) să putem aproba prorogarea până la 30 septembrie 2016, iar colegii noștri să aibă șansa finalizării studiilor doctorale”, a declarat ministrul.

Demnitarul declara ieri, la prânz: ”Conform legii, în 30 septembrie, din păcate, cei 3.000 de colegi care nu au reuşit să susţină tezele de doctorat în intervalul ianuarie - septembrie 2015 vor fi nevoiţi, conform legii, care nu este întotdeauna în coerenţă cu dorinţa de dezvoltare şi uneori nici cu logica, să părăsească sistemul”, a afirmat Cîmpeanu. ”Începând cu 1 octombrie ne putem mândri cu un procent de 100% cadre didactice titulare cu titlu de doctor, pentru că toţi cei care nu vor avea acest titlu vor părăsi sistemul. Dar oare la ce ne va folosi că avem 100% cadre didactice care deţin titlu de doctor?”, a afirmat Cîmpeanu.

LA CONSTANȚA Nici conducătorii universităților constănțene nu erau de acord cu această lege. ”Doar noi avem această prevedere în legislație. Doctoratul înseamnă cercetare, iar un cadru didactic are în primul rând menirea didactică, pedagogică, nu este neapărat cercetător”, a explicat rectorul Universității ”Ovidius” din Constanța, prof. univ. dr. Sorin Rugină. 44 de cadre didactice ar fi avut contractul de muncă desfăcut de la 1 octombrie de la „Ovidius”. La Universitatea Maritimă Constanța, 7 cadre didactice erau în această situaţie.

