Profitul net cumulat de bănci, în creştere

Băncile din România au realizat, anul trecut, un profit net de 2,28 miliarde lei (647 milioane euro), în creştere cu 10,6% faţă de rezultatul realizat în 2005, cîştigul exprimat în euro avînd o dinamică de 14%. În anul 2005, băncile comerciale au avut un profit net total de 2,06 miliarde lei, respectiv 568 de milioane de euro. Aproape 65% din profitul de anul trecut a fost realizat de primele două instituţii de credit din sistem, respectiv Banca Comercială Română şi BRD - Groupe Societe Generale. La rîndul său, Banca Transilvania a anunţat că a încheiat anul 2006 cu un profit net de 120,2 milioane lei, cu 21% mai mare faţă de anul anterior, în condiţiile în care banca s-a extins cu 126 de unităţi şi sucursale şi a investit 93 milioane lei în 2006. Profitabilitatea băncilor a fost influenţată, anul trecut, de preocuparea pentru extinderea prezenţei teritoriale. Astfel, reţeaua bancară din România a crescut, în 2006, cu aproape 1.000 de sucursale şi agenţii, pînă la 4.346 de unităţi, ritmul de extindere fiind de două ori mai mare decît în 2005. Creditul de consum a reprezentat şi în 2006 motorul de creştere, cu un avans de 94,6% şi un sold la finele anului de 31,2 miliarde lei. Împrumuturile imobiliare au totalizat 7,9 miliarde lei, în creştere cu 52% faţă de 2005.

În altă ordine de idei, potrivit statisticilor Băncii Mondiale, publicate în raportul "Credit expansion in emerging Europe: a cause for concern?", profitabilitatea băncilor româneşti, calculată după indicatorul rentabilităţii fondurilor proprii (ROE), era, în 2005, printre cele mai mici (a opta) între cele zece ţări est-europene integrate UE. Cele mai profitabile bănci din ţările din estul Europei intrate în UE sînt cele letone, cu un ROE de 27,1% în 2005. Ele sînt urmate de băncile din Republica Cehă, cu un ROE de 25,2%, şi de cele din Ungaria, cu 25,1%. Băncile din România au înregistrat un randament mediu al fondurilor proprii de 15,4% în 2005, depăşind doar instituţiile bancare din Slovenia (13,8%). Statisticile Băncii Mondiale mai arată că băncile din cele mai multe din ţările est-europene intrate în UE şi-au îmbunătăţit profitabilitatea în perioada 2001-2005, în timp ce băncile româneşti, alături de cele slovace, au regresat din acest punct de vedere. Băncile româneşti stau cel mai bine la capitolul ratei solvabilităţii, avînd cel mai mare indicator (15,6%) din regiune.