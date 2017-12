Program de reducere a mortalităţii infantile

Salvaţi Copiii România inaugurează programul de reducere a mortalităţii infantile, printr-un apel public, miercuri, 9 iunie, începând cu ora 15,00, la Palatul Parlamentului. Programul va fi implementat mai întâi într-o fază pilot, în 12 localităţi din mediul rural, care se confruntă cu cea mai mare rată a mortalităţii la copiii de până la cinci ani. În prezent, România are cea mai ridicată rată a mortalităţii infantile din UE (11 decese la 1.000 locuitori): 13 la mie în rândul copiilor sub un an, comparativ cu 5.72 la mie media în UE (Suedia 2.7 la mie; Italia 5.5 la mie), respectiv 15 la mie în rândul copiilor sub cinci ani (versus Suedia – 3 la mie; Italia 4 la mie). Şi pe lista UNICEF la capitolul mortalităţii infantile şi a celei materne, România se află pe locul 126 din cele 191 de ţări înscrise.