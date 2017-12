Proiect de ordonanţă privind consolidarea clădirilor ce prezintă pericol public

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Laszlo Borbely, a declarat, ieri, că proprietarii şi primăriile vor fi obligate să înceapă procesul de consolidare a clădirilor care prezintă pericol public, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă. Borbely a prezentat că proiectul de ordonanţă de urgenţă privind clădirile publice care prezintă pericol public va intra în dezbaterea Guvernului în aprox. două săptămîni. “Trebuie o legislaţie clară, pentru a evita situaţia în care zeci de clădiri din Bucureşti stau să cadă. Am modificat legislaţia astfel încît avem cele mai mari facilităţi din Europa, avem banii necesari în buget pentru a consolida clădirile de locuit aflate în categoria I de risc”, a afirmat ministrul Lucrărilor Publice. El a explicat că a înăsprit legislaţia astfel încît proprietarul unei astfel de clădiri este obligat să ceară, în termen de doi ani, expertizarea imobilului, care poate fi plătită în rate, timp de 25 de ani, fără dobîndă, sau se plăteşte de la bugetul de stat dacă locatarul are sub venitul mediu pe economie. “Dacă locatarii nu sînt de acord, nu se duc să ceară expertizarea, atunci intervine Primăria, care, printr-o decizie, poate porni consolidarea, iar dacă şi atunci locatarii se împotrivesc, aceştia pot fi evacuaţi temporar. Trebuie să găsim modalitatea să mergem pînă la o expropriere dacă proprietarul nu ia măsuri, aceste clădiri fiind pericol public”, a spus Borbely. Ministrul Lucrărilor Publice a adăugat că primul scop al Guvernului este să consolideze aceste clădiri, nu să le dărîme. El a făcut referire şi la cazurile în care aceste imobile se află în litigiu. “Chiar dacă sînt în litigiu, aceste clădiri au un proprietar. Dacă proprietarul este statul, acesta trebuie să ia măsuri pentru consolidare şi îşi va primi apoi banii investiţi de la proprietar”, a afirmat Borbely. Sperăm ca promisiunile ministrului Borbely, privind implicarea financiară a Guvernului în consolidarea clădirilor să nu fie doar vorbe în vînt, aşa cum se întîmplă în cazul programului de reabilitare termică a blocurilor.