Proiectul confiscării extinse ar putea fi adoptat prin ordonanță

Raluca Prună, ministrul Justiției, a anunțat că nu exclude varianta adoptării prin Ordonanță de Urgență a proiectului prin care se dorește transpunerea directivei europene privind confiscarea extinsă. "Eu nu o să aștept până la finalul mandatului meu. (...) În cursul mandatului meu am adoptat două Ordonanțe de Urgență: Ordonanța 6, cu interceptările, și Ordonanța 18, cu modificările la Codul Penal, pentru care am fost criticată, dar nu exclud, în măsura în care eu cred că este foarte important pentru societate, nu exclud posibilitatea unei Ordonanțe de Urgență. Sigur, sub condiția ca premierul să fie de acord", a declarat ministrul, într-o emisiune difuzată duminică de Digi 24. Raluca Prună a menționat că proiectul de lege privind confiscarea extinsă reprezintă transpunerea în legislația românească a unei directive europene, al cărei termen este 4 octombrie. Ea a admis, însă, că Parlamentul nu va putea adopta acest proiect până pe 4 octombrie, deoarece nu a fost încheiată dezbaterea publică. "Confiscarea aceasta extinsă, ca să vorbesc foarte metaforic, nu înseamnă doar confiscarea a ceea ce s-a furat, ci și beneficiul economic pe care un bun furat îl produce. Dacă, de exemplu, fur o sumă de bani cu care îmi cumpăr niște imobile care produc niște chirii, ceea ce statul trebuie să ia înapoi prin confiscare extinsă este și suma pe care am furat-o, dar și ceea ce ea a produs", a explicat ministrul.