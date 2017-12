Proiectul privind introducerea coplăţii, gata

Proiectul legislativ privind introducerea coplăţii în Sănătate, care a fost definitivat de ministerul de resort şi ar putea intra în vigoare la 1 iulie 2010, prevede o contribuţie personală a cetăţenilor, prin tichetele pentru sănătate, de până la 600 de lei pe an. Coplata va reprezenta contribuţia personală la plata serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor, în momentul utilizării efective a acestora, se arată în proiect. Mecanismul de coplată va aduce, potrivit reprezentanţilor ministerului, beneficii printre care creşterea accesului la asistenţa medicală la nivelul adecvat, creşterea eficienţei la nivelul sistemului de sănătate, monitorizarea şi transparenţa cheltuielilor, opţiuni pentru reducerea efortului financiar al contribuabilului şi venituri suplimentare pentru unităţile medicale. Introdusă ca una dintre principalele clauze ale angajamentului finaciar pe care Guvernul României l-a încheiat cu FMI şi Banca Mondială, coplata ar urma să genereze în sistem peste 700 milioane lei anual, mai spun reprezentanţii ministerului. Sistemul de coplată se va aplica în medicina primară, la medicul de familie, la medicul specialist si în spitale, însă nu şi pentru asistenţa medicală de urgenţă. Pentru contribuţia personală a serviciului medical, pacientului i se va elibera un document numit tichet moderator pentru sanatate, prin care se face dovada realizării actului medical şi a plăţii acestuia. Tichetele pentru sănătate vor avea valori accesibile, iar categoriile defavorizate vor fi protejate, fiind scutite de la plata tichetelor. Pentru aceste categorii, cuantumul contribuţiilor urmează să fie acoperite din fonduri publice. Coplata pentru consultaţiile medicului de familie aferente serviciilor care nu sunt incluse în capitaţie sau care sunt plătite separat va fi cinci lei, iar pentru o zi de spitalizare, de 10 lei. Pentru analizele de laborator, coplata va fi de un leu pentru fiecare test efectuat.

• SCUTITE DE LA PLATĂ • Peste 9.400.000 de persoane vor fi scutite de la plata tichetelor pentru sănătate. Categoriile de persoane pentru care coplata va fi suportată din alte surse (buget de stat), sunt urmatoarele: persoane fără venituri si persoanele care fac parte dintr-o familie care au dreptul la ajutor social; pensionari cu venituri sub 700 lei/lună; copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă; şomeri.

Consultaţia la medicul specialist din ambulatoriu va fi de 10 lei, iar una la medicul specialist în afara programului de lucru – 20 lei. Consultaţia efectuată de serviciul de ambulanţă, doar în cazul în care aceasta reprezintă solicitare de consultaţie la domiciliu – 20 lei. Serviciile de recuperare în ambulatoriu, pentru proceduri de fizioterapie, kinetoterapie, masaj, etc, coplata este de 50 lei pe cură, maxim 100 lei pe an (luându-se în calcul în medie 10 zile per cura, 2 cure/an). Coplata pentru spitalizarea pe zi va fi de 10 lei, iar pentru spitalizarea continuă de 50 de lei.