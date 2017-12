Protecţia consumatorului dă „lecţii” comercianţilor din Tomis Mall

Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în magazinul Tomis din Constanţa au fost consiliaţi, în cursul zilei de ieri, de către inspectorii Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului (OJPC) Constanţa, cu privire la legea împotriva practicilor comerciale incorecte. „Anul trecut am primit peste 4.000 de reclamaţii, majoritatea îndreptate împotriva comercianţilor. Pentru cumpărător, principalul vinovat de lipsa elementelor informative ale produselor este vînzătorul. De aceea, la primirea mărfii, agenţii economici trebuie să fie foarte atenţi. În primul rînd, produsele trebuie să aibă etichetele în limba română, fiind de datoria producătorului să le realizeze în limba naţională a ţării unde îşi trimite marfa. În acest fel, cumpărătorul ştie exact ce cumpără şi nu este indus în eroare. În al doilea rînd, trebuie respectate celelalte prevederi ale legii privind combaterea practicilor comerciale incorecte, cum ar fi publicitatea capcană, falsele oferte gratuite sau îndemnurile directe adresate copiilor”, a declarat inspectorul şef din cadrul OJPC, Gheorghe Trandafir. Operatorii economici au fost interesaţi de prevederile legii privind combaterea comercţului incorect, mulţi dintre ei fiind la curent cu aceasta. „Eu am rezolvat deja problemele legate de etichetele cu date incomplete şi publicitatea falsă. Consilierea mi se pare binevenită, pentru că sîntem informaţi şi nu mai facem greşeli”, a afirmat unul dintre agenţii economici prezenţi la sediul OJPC. Au existat însă şi nemulţumiri, comercianţii exprimîndu-şi dorinţa ca şi clienţilor să li se explice care sînt drepturile lor. „În ultimul timp am avut clienţi care, după ce au cumpărat un obiect de îmbrăcăminte au dorit să-l returneze sau să-l schimbe, pentru că nu le mai plăcea culoarea sau modelul. Atunci cînd am refuzat, un client m-a reclamat la OJPC şi am fost sfătuită de inspectorul care a anchetat cazul să cad la înţelegere cu reclamantul, pentru a nu mă amenda, lucru pe care l-am refuzat. Sînt de acord să schimb un produs, însă doar atunci cînd are un defect”, a declarat Viorica Cuţui, reprezentanta în Constanţa a unei mărci de îmbrăcăminte. Un alt agent economic a susţinut că unul dintre clienţii săi a cumpărat o ţinută de ocazie pe care a vrut s-o returneze după ce a folosit-o. „Obiectele de îmbrăcăminte pot fi schimbate sau returnate, însă numai dacă prezintă defecţiuni. Nu poţi înapoia o haină doar pentru că nu-ţi mai place culoarea”, a adăugat Gheorghe Trandafir.