Protecţia socială, o altă piatră de moară pentru primării

Ordonanţa de Urgenţă 103/2013, care obligă primăriile să suporte 25% din costurile unor programe de protecţie socială, a generat nemulţumirea aleşilor locali. Vizavi de acest aspect, vicepremierul Liviu Dragnea a declarat: „Observaţia lor legată de cât pune autoritatea locală şi cât pune bugetul de stat pentru programele din domeniul protecţiei sociale, şi anume 75% din partea bugetului de stat şi 25% din partea autorităţilor locale, a generat o reacţie nu tocmai fericită din partea lor, dar o înţeleg. Poate cifrele se discută în Parlament când se aprobă Ordonanţa. Poate discutăm dimensiunea cuantumului, dar este important să fim riguroşi“, a declarat Dragnea. Vicepremierul a precizat că până în prezent nu a fost reglementat acest procent de suportare a cheltuielilor de protecţie socială, banii fiind alocaţi în funcţie de posibilităţile de la nivelul bugetului de stat. El a menţionat că problema ar fi plecat din guvernarea 2000-2004, când au fost transferate direcţiile de protecţie a copilului către autorităţile locale, cu promisiunea sprijinului financiar.

REACŢII Pe de altă parte, primarii spun că nu este prima dată când guvernanţii au încercat să pună în cârca autorităţilor locale aceste cheltuieli şi că s-a mai adoptat aceeaşi măsură în urmă cu câţiva ani. Şi atunci primarii s-au revoltat. Astfel, s-a revenit la prevederile prin care plăţile se fac integral de la bugetul de stat. „Bugetele noastre sunt derizorii. Nu se poate să mai avem în cârcă încă nişte plăţi pentru care nu avem bani. Şi aşa ne descurcăm foarte greu cu banii pe care îi avem şi cu plăţile pe care trebuie să le facem. Nu mai putem suporta o sarcină financiară în plus. În loc să ieşim la liman, la noi e din ce în ce mai greu“, a declarat primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu. Părerea lui este susţinută de mai toţi primarii, care spun că în acest fel nu vor mai avea bani nici pentru fărâma de proiecte pe care încercau să le implementeze cu fonduri europene. Cei mai mulţi dintre aceştia reclamă în continuare că nu au banii necesari pentru asigurarea cofinanţării proiectelor europene şi, în atare condiţii, o altă plată ce ar trebui făcută pică precum o piatră de moară. În plus, primarii spun că fiecare administraţie locală are foarte mulţi copii şi bătrâni instituţionalizaţi, motiv pentru care nu poate asigura acei 25%.