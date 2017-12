PSD: Coaliţia de Guvernare poate exista numai dacă e respectat protocolul

Comitetul Executiv (CEx) al PSD, întrunit vineri în şedinţă, la Turnu Măgurele, a analizat rezultatele obţinute de filialele judeţene ale partidului la alegerile europarlamentare, principalul subiect al dezbaterilor fiind însă purtate pe marginea strategiei pe care formaţiunea politică ar trebui să o adopte în perioada imediat următoare privind participarea la guvernare şi relaţia cu PD-L. Atît înaintea cît şi în timpul şedinţei CEx, numeroşi lideri de la nivel local şi central au criticat modul în care este gestionată colaborarea cu partenerul de coaliţie, PD-L. Întrebat dacă există în PSD un curent majoritar privind ieşirea de la guvernare, vicepreşedintele PSD Liviu Dragnea a afirmat: \"Există un curent majoritar în PSD, nu ştiu dacă s-a atins masa critică pentru a ieşi de la guvernare. Dar eu nu cred că există vreun preşedinte de organizaţie judeţeană care să fie mulţumit de apartenenţa noastră la această guvernare\". Nici preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, nu are la suflet actuala formulă de guvernare şi şi-a exprimat nemulţumirile la fel de virulent ca alţi colegi din partid. “Am declarat de la început că actuala guvernare este o struţo-cămilă şi că această formulă nu are cum să meargă. N-am venit neapărat acum să cer ieşirea de la guvernare. Nu asta e problema. Să vedem cum decurg discuţiile. Am înţeles că se face o analiză a rezultatelor alegerilor şi a ceea ce va urma şi cum ne putem mobiliza ca să scăpăm de ştiţi dumneavoastră cine\", a spus Mazăre înainte de şedinţa CEx. Numeroşi lideri de la nivel judeţean, printre care şi preşedintele PSD Constanţa, Radu Mazăre şi prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, Nicuşor Constantinescu, s-au declarat nemulţumiţi de modul în care sînt distribuite fondurile către autorităţile locale. Mazăre a criticat faptul că fondurile primite de Primăria Constanţa după intrarea PSD în Guvern sînt infinit mai mici decît sutele de miliarde de lei pe care Emil Boc le-a primit la Cluj în legislatura trecută. La rîndul său, Nicuşor Constantinescu a amintit întîrzierile inexplicabile pe care PD-L le-a generat în privinţa numirii şefilor de deconcentrate propuşi de PSD şi a subliniat că banii promişi autorităţilor locale pentru reabilitarea infrastructurii rutiere întîrzie să fie alocaţi.

Filialele cu rezultate mai slabe nu au fost luate la rost

În urma discuţiilor privind rezultatele obţinute la alegerile europarlamentare, forul de conducere din PSD nu a adoptat nicio măsură împotriva filialelor care au obţinut rezultate slabe la euroalegeri. Înaintea CEx, au fost evidenţiate ca avînd rezultate slabe filialele conduse interimar de Marian Vanghelie. Întrebat cum comentează rezultatul obţinut de filiala pe care o conduce, Mazăre a spus că electoratul PSD din judeţ nu a venit la urne pentru că n-a avut pe cine să voteze. \"Am spus şi atunci şi comentariul este extrem de scurt: oamenii votează oameni. Şi cu asta cred că v-am lămurit. Atunci cînd au avut şi au crezut în candidaţi, au votat în consecinţă şi, spre exemplu, fratele meu, senatorul Alexandru Mazăre, a obţinut 65% în colegiul senatorial în care a candidat. E limpede nu? (...) Dacă pe listă era un candidat de la Constanţa, ar fi avut ce să le transmită oamenilor şi aceştia ar fi ieşit să voteze. Aşa, cînd votezi în necunoştinţă de cauză, se întîmplă cum s-a întîmplat\".

Social democraţii critică maniera destabilizatoare în care se manifestă Băsescu

La finalul dezbaterilor în cadrul cărora mai mulţi social democraţi au atacat dur comportamentul grobian afişat de Traian Băsescu în politică şi modul în care se comportă colegii de guvernare, preşedintele PSD a anunţat că, pînă în septembrie, se va stabili dacă participarea PSD la guvernare este folositoare din punct de vedere electoral. Mai mult, social democraţii vor provoca o discuţie în cadrul coaliţiei pe tema colaborării dintre cele două partide. “Avem o relaţie cu cei de la PD-L, dar niciun fel de obligaţie faţă de domnul Băsescu. Vom solicta în coaliţie o astfel de discuţie clarificatoare despre modul în care protocolul coaliţiei a fost respectat de ambele părţi, despre modul în care sîntem respectaţi de partenerii de guvernare. Nu putem să nu constatăm maniera destabilizatoare, perturbatoare şi generatoare de instabilitate pe care domnul Băsescu o aduce asupra funcţionării acestei coaliţii\", a spus Geoană. El a anunţat, totodată, că este nevoie de o regîndire a politicii economice: “Există semnale de criză severă şi vremea doar a unor măsuri anticriză de acum şase luni trebuie să lase locul unui alt concept de politică economică, în mod dramatic diferit, şi care să permită cu adevărat relansarea economică şi salvarea locurilor de muncă”. Conform afirmaţiilor vicepreşedintelui Liviu Dragnea, pe 1 sau 2 iulie, Geoană urmează să prezinte un nou program anti-criză.