PSD Constanţa a validat cei 14 candidaţi pentru alegerile parlamentare

Consiliul Judeţean al PSD Constanţa s-a întrunit, vineri, în şedinţă extraordinară, la lucrări participînd 188 de delegaţi, primarii şi liderii social-democraţi ai organizaţiilor locale din judeţ. Şedinţa a fost condusă de prim-vicepreşedintele PSD Constanţa şi preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, care a supus aprobării oferta politică a PSD şi validarea candidaţilor la parlamentarele din 30 noiembrie. După votarea în unanimitate a propunerilor de candidaţi, Constantinescu i-a prezentat pe cei 14 aspiranţi la funcţiile de senator şi deputat. Pentru Senat, PSD Constanţa i-a nominalizat pe: Alexandru Mazăre, actual deputat de Constanţa, Nicolae Moga, consilier local la Constanţa, Liviu Brăiloiu, om de afaceri, şi Mircea Pătruţ, şeful Clinicii de chirurgie cardiovasculară a Spitalului Clinc Judeţean de Urgenţă şi unul dintre cei mai reputaţi medici din România. La Camera Deputaţilor, PSD Constanţa i-a nominalizat pe: Eduard Martin, actual deputat, Manuela Mitrea, soţia liderului PSD Miron Mitrea, Cristina Dumitrache, membru PSD, Antoanella Marinescu, consilier local la Constanţa şi preşedintele organizaţiei judeţene de femei a PSD, Lucian Băluţ, actual deputat, Cristian Rizea, membru PSD Mangalia, Mariana Cojoc, cadru universitar la Universitatea Ovidius, Marian Liviu Stan, membru al PSD Năvodari, Matei Brătianu, secretar general al Blocului Naţional Sindical, şi Cristinel Dragomir, vicepreşedinte al CJC. După nominalizare, Alexandru Mazăre a declarat că doreşte să continue munca pe care a depus-o ca deputat în Parlamentul României, el precizînd că a realizat în patru ani de mandat în opoziţie ceea ce nu au putut înfăptui alţi parlamentari aflaţi la putere. “Am reuşit să aduc alături de ceilalţi deputaţi de Constanţa ai PSD, Eduard Martin, Lucian Băluţ şi regretatul Corneliu Dida, fonduri importante pentru dezvoltarea judeţului. De asemenea, am reuşit adoptarea unei legi prin care CJC a devenit acţionar la Aeroportul Mihail Kogălniceanu. În plus, s-a reuşit introducerea pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, pentru votul final, a unei legi care prevede trecerea plajelor în subordinea autorităţilor locale, a unei legi care reglementează regimul zonei costiere şi a unei legi care prevede trecerea a 20% din acţiunile Portului la Primăria Constanţa, legi care vor intra la vot săptămînile viitoare”. Alexandru Mazăre a adăugat că, în calitate de senator, va propune un pachet de legi pentru turism, un pachet de legi privind descentralizarea şi o lege privind scutirea de la plata TVA a tinerilor care achiţionează o locuinţă prin programul de locuinţe ieftine. Un alt candidat la Parlament, Mircea Pătruţ, a afirmat că ceea ce a făcut împreună cu CJC pentru Clinica de chirurgie cardiovasculară doreşte să realizeze, ca parlamentar, pentru tot sistemul de sănătate din judeţ.

După prezentarea candidaţilor, Constantinescu a prezentat oferta politică a PSD pentru perioada 2008 - 2012. El a precizat că judeţul Constanţa, al doilea contribuabil al ţării, are nevoie de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii judeţului, pentru a asigura adevărata protecţie socială pe care cetăţenii din judeţul Constanţa o merită. Prim-vicepreşedintele PSD Constanţa a adăugat că viitorii parlamentari social-democraţi vor lupta pentru realizarea unor proiecte importante pentru Constanţa: construirea autostrăzii Cernavodă - Constanţa, construirea şoselei de centură a oraşului şi a şoselei litoral-expres, refacerea podului IPMC, programul de locuinţe ieftine pentru tineri, proiecte cuprinse în oferta politică a PSD şi care reprezintă lucruri concrete pentru normalitate. “Este dreptul cetăţenilor judeţului, care contribuie cu 11,7% la PIB-ul României, să beneficieze de munca lor în folosul comunităţii. Oferta PSD cuprinde şi programe de protecţie socială, care au fost deja demarate în mai multe oraşe din judeţ, de către primari social democraţi, după modelul de la Constanţa (subvenţionarea transportului local şi interjudeţean, subvenţionarea cu alimente pentru pensionari şi pentru cei cu venituri mici). Concret, avem nevoie de o guvernare PSD pentru ca toate aceste proiecte sociale şi de dezvoltare a infrastructurii să devină realitate, nu numai vorbe, aşa cum s-a întîmplat în ultimii patru ani la nivel naţional. Noi, la nivelul judeţului, ce am promis, am realizat. Fiind primele alegeri uninominale, va conta fiecare vot. Cu o guvernare PSD, judeţul Constanţa va cunoaşte o adevărat dezvoltare. E momentul ca România să redevină social democrată”, a spus Constantinescu.