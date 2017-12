PSD continuă demersurile referitoare la suspendarea preşedintelui

La scurt timp după ce premierul şi-a încheiat declaraţia politică, preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat că PSD va continua demersul de suspendare a preşedintelui Băsescu: "În acest moment, prioritatea este ieşirea din criza politică care paralizează România. Alegeri europene pot fi organizate oricînd pe parcursul anului 2007 şi vreau să reconfirm determinarea partidului nostru pentru iniţierea procedurii de suspendare a preşedintelui". "Am urmărit declaraţia premierului, spunînd că prioritatea sînt alegerile pentru PE, spunînd, deci, că ar trebui să prelungim criza", a mai afirmat Geoană. El a adăugat că premierul, prin apelul pe care l-a făcut, nu face decît să încerce să scape de responsabilitatea găsirii unor soluţii pentru criza prin care trece România. "Am fi aşteptat ca primul ministru să vină în faţa opiniei publice cu o soluţie la grava criză politică şi constituţională pe care o traversează România. Principala prioritate a României în acest moment e ieşirea din criză", a arătat liderul PSD. "Continuarea acuzelor reciproce dintre preşedinte şi prim-ministru reprezintă o cauză a crizei politice în care ne aflăm, iar opinia PSD este că, în absenţa rezolvării cauzei principale a conflictului politic, care este acţiunea repetată şi în afara Constituţiei a preşedintelui Traian Băsescu, criza actuală nu poate fi rezolvată", a mai spus preşedintele PSD. El a afirmat că nu este importantă data organizării alegerilor europarlamentare, ci "cînd anume va începe să funcţioneze Guvernul României". "Nu este o discuţie despre oportunitatea respectării Constituţiei, aceasta se respectă indiferent de moment şi nu există prioritate mai mare decît respectarea Constituţiei", a declarat Geoană. Liderul PSD şi-a exprimat disponibilitatea pentru o consultare cu celelate partide parlamentare, în vederea identificării unor căi de ieşire din criză, precizînd că aşteaptă, de la o astfel de consultare, soluţii la modalitatea în care Executivul "îşi va putea eventual continua activitatea", dar şi cu privire la data potrivită pentru organizarea alegerilor europarlamentare. “Facem un apel la primul ministru să vină în faţa opiniei publice şi în faţa Parlamentului cu soluţii la ieşirea din criza în care se află şi Guvernul domniei sale, dar şi Constituţia şi democraţia românească. În această după-amiază am finalizat aici, la sediul partidului nostru, documentul pe care îl vom înainta Curţii Constituţionale şi am decis ca acest document finalizat să fie înaintat Curţii Constituţionale la începutul săptămînii viitoare şi sînt convins că demersul nostru va avea succes atît la Curtea Constituţională, cît şi în votul din Parlamentul României”, a concluzionat Geoană.