PSD ia în calcul să conteste raportul MCV la Curtea Europeană de Justiţie

21:24:02 / 14 Noiembrie 2018

EL E PRINCIPALUL VINOVAT .

.. WC JOHANIS E PRINCIPALUL VINOVAT pt că România a fost acuzată in MCV.!!!!....UN ACCIDENT AL ISTORIEI ..E WC JOHANIS.... CÂND ROMANIA E CAMPIOANA A CREȘTERII ECONOMICE DIN UE ...IESE WC JOHANIS SA SPUNĂ CA .... ROMÂNIA NU E Pregătită sa preia conducerea UE la 1 IANUARIE !!!!!...Iar PARLAMENTARII PDL PNL CIUMA NEAGRĂ USR și PMP au votat împotriva României.!!!!... ĂSTA ESTE ÎNALTĂ TRĂDARE....Iar ce-i care au VOTAT împotriva României să fie declarate persoana non grata ridicândulise cetățenia română !!!!!...Iar PDL PNL CIUMA NEAGRĂ sa AIBE SOARTA PNTCD la următoarele alegeri !!!!. Un partid de TRĂDĂTORII DE țară ....Și TOATE ACESTE Mizerii in momentul când România are ce-a mai MARE CREȘTERE ECONOMICĂ din UE..