PSD pregătește o nouă lege a referendumului

De-a lungul timpului, referendumul a fost o armă politică aflată la îndemâna unor personaje-cheie din fruntea statului, care au încercat să profite electoral. Au folosit-o în trecut atât fostul președinte Traian Băsescu, atunci când a propus un referendum chiar în ziua alegerilor prezidențiale din 2009, cât și PSD, în 2007, și apoi USL, în 2012, când s-a încercat demiterea fostului șef de stat. Chiar și actualul președinte, Klaus Iohannis, a vrut să-i cheme pe români la urne, în primăvara acestui an, pentru a răspunde la o întrebare ce are legătură cu lupta împotriva corupției. Acest referendum i-ar fi adus, evident, un capital de imagine, mai ales că era vorba de un subiect fierbinte. Pentru a nu mai lăsa la îndemâna oricui posibilitatea de a organiza referendum ori de câte ori are chef, patru deputaţi PSD au lansat în dezbatere publică o propunere legislativă pentru modificarea Legii 3/2000, privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, care prevede că nu se poate consulta poporul dacă textul propus pentru a fi supus referendumului ţine de competenţa exclusivă a Parlamentului. De asemenea, în propunere se mai arată că preşedintele României poate cere poporului să îşi exprime voinţa prin referendum cu privire la probleme de interes naţional, iar rezultatul acestuia este consultativ.

MODIFICAREA LEGII 3/2000, ÎN DEZBATERE LA PARLAMENT

Proiectul modificării legii referendumului a fost supus dezbaterii în Parlamentul României. Cu această ocazie, deputatul Oana Florea, vicepreședintele comisiei juridice a Camerei Deputaților, a precizat că inițiativa nu afectează cu nimic referendumul anunţat de Iohannis, deoarece ea îşi produce efectele la 12 luni de la publicarea în „Monitorul Oficial al României“. „Nu este vorba despre o modificare a legii referendumului, ci de o completare a acesteia cu deciziile Curţii Constituţionale şi cu recomandările în materie de referendum ale Comisiei de la Veneţia. Nu se limitează cu nimic atribuţiile preşedintelui României în materie de referendum, ci aceste limitări sunt preluate exact aşa cum sunt ele prevăzute de Constituţia Romaniei. Nu există o „agendă secretă” a iniţiatorilor. Este de dorit ca legea să fie clară, completă şi precisă, fără să mai fie nevoie de interpretare în acest sens“, a afirmat Oana Florea. Cu această ocazie, preşedintele Comisiei juridice a Camerei, deputatul PSD Eugen Nicolicea, a declarat, miercuri, că liderul PSD, Liviu Dragnea, are drept de veto în privinţa propunerii legislative care modifică legea referendumului, el arătând că îi va înainta acestuia forma finală a propunerii săptămâna viitoare. „După ce vom avea o formă finală (a propunerii legislative, n.r.) o vom depune la grup (grupul parlamentar al PSD, n.r.). Preşedintele de partid este Dragnea şi are un cuvânt foarte important de spus”, a spus Nicolicea.