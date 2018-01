PSD pregătește un Guvern mai suplu!

Pesediștii nu se dezic nici în acest an și sunt în prag de o nouă criză guvernamentală. Pe lângă faptul că relațiile între premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea, nu tocmai cordiale, în perioada imediat următoare este foarte posibil să avem parte și de o remaniere guvernamentală. După demisia ministrului Apelor și Pădurilor, Doina Pană, social democraţii se reunesc în şedinţă de urgenţă în cadrul căreia se va discuta inclusiv o nouă formă a Guvernului. Președintele executiv al PSD Niculae Bădălău a declarat că este posibil ca Guvernul condus de Mihai Tudose să fie format din 15 ministere, în loc de 28 cât sunt în prezent. Concret, sursele politice citate de România TV au precizat că se doreşte reducerea numărului de ministere din Cabinetul Tudose prin comasarea mai multor portofolii şi desfiinţarea altora. Printre modificările pregătite sunt comasarea Ministerului Mediului cu cel al Apelor şi Pădurilor şi pe cel am Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat cu cel al Economiei. Ministerul Muncii ar urma să preia atribuţiile ministrului Consultării Publice și Dialogului Social. De asemenea, ar urma să fie redus şi numărul posturilor de vicepremier. Ar urma să rămână unul, maximum doi vicepremieri, potrivit surselor România TV. În şedinţa CEx a PSD se va discuta şi despre miniştrii care nu au dat randament şi care riscă să fie remaniaţi: Florian Bodog (Sănătate), Liviu Pop (Educație), Graţiela Gavrilescu (Mediu), Ilan Laufer (Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat) şi Gabriel Petrea (Consultării Publice și Dialogului Social).

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL UNEI RESTRUCTURĂRI A EXECUTIVULUI

Potrivit Constitutiei, dacă se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, este nevoie de un nou vot de încredere în Parlament. În articolul 85 din Constituție se precizează: (1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament. (2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului. (3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru. Dacă se va ajunge la restructurarea Cabinetului Tudose, atunci vom avea parte de un nou test al majorității parlamentare. „Sperăm să avem o majoritatea solidă şi cu siguranţă tot ceea ce va hotărî Comitetul Executiv vizavi de o nouă structură guvernamentală va trece“, a spus preşedintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău. Întrebat dacă va fi mai eficient un Guvern cu 15 ministere, Bădălău a spus că „da, ar putea fi mai eficient. S-ar putea să fie decis să fie mai scurt, mai scoatem din birocraţie şi lucrurile să funcţioneze mai bine“. De asemenea, întrebat dacă „greii“ din partid susţin o restructurare a Guvernului, Bădălău a răspuns că încă nu s-a discutat despre acest lucru, eu am văzut declaraţia domnului preşedinte Dragnea şi a premierului, dânşii au spus că este o opţiune bună.

Amintim că ministrul Apelor şi Pădurilor, Doina Pană, a demisionat din funcţie miercuri, invocând motive de sănătate. Ea a ocupat portofoliul de la Ministerul Apelor şi Pădurilor din 29 iunie 2017 în Guvernul Tudose. Liderul PSD, Liviu Dragnea, declara în 28 decembrie, că în luna ianuarie se va face o analiza in coalitie pentru a vedea dacă este nevoie sau nu să se procedeze la o restructurare a Guvernului. „Evaluarea Guvernului s-a făcut permanent şi se face uitându-ne la măsurile pe care le-am adoptat în Guvern şi ne uităm şi în Parlament. Trebuie să vedem anul viitor dacă forma Guvenului este cea mai bună, dacă este nevoie sau nu să se procedeze la o restructurare a Guvernului. Dacă da sau nu. Nu a existat nici din partea Guvernului nici din partea noastră în coaliţie vreo perioadă de răgaz în care să poţi să faci o astfel de analiză şi am avut o discuţie cu primul ministru şi cu domnul Tăriceanu ca în ianuarie să începem să discutăm dacă se impune, dintr-o discuţie cu membrii Guvernului, să vedem dacă este necesar sau nu, pentru că în ianuarie vom începe discuţii serioase despre ce putem face pentru ca activitatea guvernamentală să fie şi mai bună decât a fost în această perioadă. A fost un an guvernamental bun, cu rezultate bune, cu o muncă eficientă, cu măsurile adoptate“, a spus Dragnea la România TV. El a adăugat că este mulţumit de activitatea premierului Mihai Tudose, pe care şi l-ar dori însă mai calm. Preşedintele PSD a mai subliniat că personal, până acum, nu are niciun element care să îi spună că trebuie să fie remaniat vreun ministru. O zi mai târziu, premierul Mihai Tudose a afirmat că în luna ianuarie va avea loc o evaluare, dar nu doar a Guvernului, ci la nivelul tututror zonelor de decizie, referindu-se şi la şefii de agenţii, secretarii de stat, membri în consilii de administraţie. El a afirmat că vor fi luate măsuri de eficientizare.