PSEUDO CRONICĂ MONDENĂ

Sîntem o ţară de cumnaţi sau de cumetri politici, profesionali ori ce mai vreţi voi! Asta era o vorbă de şpriţ a lui Marin Preda, pe care eu am adaptat-o pentru comentariul de faţă.

Iniţial, mă gîndisem să intitulez acest editorial „De la Monte Carlo, la Buftea”, fiindcă mă ispiteau nişte amănunte maliţioase în legătură cu cele două nunţi celebre din ultima vreme. Ispita a rămas, însă am preferat un titlu mai neutru, ca să nu le dau bătăi de cap celor care mă înjură indiferent de subiectul despre care scriu. La români există un vers popular emoţionant: „Frumoasă-i nunta, începutul…” Exact acest sentiment m-a încercat şi pe mine, privind imaginile de la fastuoasa căsătorie a lui Cristi Chivu! Mirii erau frumoşi, tineri, eleganţi şi, în mod evident, fericiţi. Pe unii dintre colegii lui Chivu de la echipa naţională nu i-am văzut niciodată îmbrăcaţi la „patru ace”, cu iubitele sau soţiile la braţ, la fel de împopoţonate. Sînt convins că s-au simţit bine toţi şi au petrecut de minune, mai ales că atmosfera părea să fie de bun gust, fără stridenţe maneliste sau kitsch-uri. Totuşi, am remarcat prezenţa lui Gică Hagi şi absenţa lui Gigi Becali, ce nu a fost invitat probabil tocmai din acest motiv, deşi naş de cununie era vărul său primar, impresarul lui Cristi, Victor Becali.. Şi pentru că veni vorba de fraţii Becali, verii marelui Gigi, trebuie să mărturisesc şi eu, ca şi alţi ziarişti, dezamăgirea faţă de alegerea unui asemenea naş, fost mecanic auto pe vremuri, devenit samsar de fotbalişti şi evazionist fiscal. Faţă de impresia excelentă pe care o lasă tuturor Cristian Chivu, unul dintre cei mai educaţi fotbalişti români, naşul a fost singura prezenţă îndoielnică de la această frumoasă nuntă, marcată de cîteva absenţe celebre. De fapt, n-ar trebui să mă mir prea mult, fiindcă mai există exemple asemănătoare. Dacă tot am vorbit de marii absenţi, cel mai celebru a fost Adrian Mutu, care are o inexplicabilă relaţie de prietenie cu şi mai controversatul său naş, mafiotul Nicu Ghiară. Vedeţi de ce am spus că sîntem o „ţară de cumnaţi”?

La polul opus s-a aflat nunta de-a dreptul conspirativă de la Monte Carlo! Acolo nu s-au văzut feţe, cu atît mai puţin zîmbitoare, dar s-a aflat despre participarea cîtorva celebrităţi politice. M-a mirat absenţa Elenei Udrea, cu care mirele este prieten, alături de alt mafiot care stă mai mult prin străinătate, Nicu Dumitru, însă pot pune acest fapt pe seama prezenţei premierului. Oricum, Dan Andronic rămîne o enigmă pentru mulţi! Fost ziarist la „Evenimentul Zilei”, partener de poker, împreună cu Dan Chişu, al lui Sorin Ovidiu Vîntu, consilier de campanie al liberalilor şi ofiţer SRI „sub acoperire”, cum se zvoneşte prin redacţiile bucureştene, acest băiat a avut o ascensiune pe cît de meteorică, pe atît de misterioasă. Nimeni nu ştie cum şi-a făcut averea sau ce dimensiuni are aceasta. Nimeni nu i-a văzut nevasta la faţă. Mi se pare o diferenţă ca de la cer la pămînt între nunta transparentă şi plină de bucurie a lui Cristi Chivu, organizată la palatul Ştirbey de la Buftea, şi nunta conspirativă, cum spuneam, care a avut loc la Monte Carlo. Mai există un proverb potrivit pentru aceste două situaţii: „Spune-mi cu cine te întîlneşti, ca să-ţi spun cine eşti”… Asta este versiunea folclorică la enunţul de şpriţ al lui Marin Preda!

V-aţi convins că ştiu şi eu să bîrfesc?