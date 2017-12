Pseudo-grevă la Baroul Constanţa

Mult mediatizatul protest al avocaţilor de la malul mării s-a dovedit a fi un fiasco total, aşa-zisa grevă de luni fiind practic inexistentă. Avocaţii Baroului Constanţa au asigurat asistenţă atît în dosarele penale grave, cît şi în cauzele civile şi comerciale în care apărarea specializată nu este o condiţie obligatorie. Decanul Ionel Haşotti a revenit asupra declaraţiilor făcute vineri, spunînd că nu este vorba despre o grevă generală şi că presa a înţeles greşit. Greva s-a dovedit aşadar mai mult o acţiune de ochii lumii, care să arate Uniunii Avocaţilor că şi la Constanţa se desfăşoară proteste. Preşedintele Baroului Constituţional Constanţa, entitate pe care Uniunea Avocaţilor o consideră ilegală, Cezar Axinte a declarat că avocaţii organizaţiei conduse de Haşotti fac grevă de frică să nu fie excluşi din Barou şi că protestul lor este unul ilegal.

Mult anunţata grevă a avocaţilor de la malul mării s-a dovedit a fi doar o poveste de adormit copiii, "compusă" de Baroul Constanţa, pentru a demonstra că se raliază mişcărilor de protest, declanşate la nivel naţional. Încă de vineri, decanul baroului, avocat Ionel Haşotti anunţase că protestele de la Constanţa vor avea o formă progresivă, acordarea de asistenţă juridică urmînd să fie sistată doar şase zile în cursul lunii octombrie, şi nu pe durată nelimitată, aşa cum anunţaseră alte barouri din ţară. Haşotti declarase răspicat că luni, avocaţii nu vor intra în procesele civile şi comerciale şi nici în majoritatea cauzelor penale. Excepţie urma să facă dosarele privind infracţiuni de omor, violuri sau tîlhării. Era de aşteptat aşadar ca ieri, activitatea instanţelor să aibă de suferit, numeroase procese urmînd să se amîne din cauza protestelor. Demonstrîndu-şi calităţile de "nuanţare" a problemei, cei din conducerea Baroului au schimbat însă politica, în numai trei zile, marea grevă transformîndu-se într-un fiasco fără precedent. Astfel că, ieri, şedinţele de judecată s-au desfăşurat ca şi cum nimic nu s-ar fi întîmplat, zecile de avocaţi intrînd fără probleme în dosarele civile, comerciale şi penale aflate pe rolul instanţelor. Oamenii de rînd habar nu aveau de grevă, auziseră ceva dar acum erau mulţumiţi că "domnii avocaţi" continuă să le apere interesele. " Am citit şi eu în ziare că o să fie grevă şi l-am sunat, ieri, pe avocatul meu care mi-a zis să vin liniştită la Tribunal că procesul meu se judecă" a spus o femeie care este parte într-un dosar civil şi care a dat bani grei pentru a fi asistată de un avocat cu renume. În replică la nedumerirea generală privind "schimbarea macazului", decanul Haşotti a susţinut că presa nu a înţeles bine hotărîrea emisă, vineri, de Barou.

În concluzie, ieri, la instanţele constănţene, a fost grevă doar în ceea ce îi priveşte pe cei acuzaţi de furt sau înşelăciune şi pentru care judecătorii au dat termene intermediare. Doar aceştia nu au beneficiat de apărători, numărul cauzelor pe rol de acest gen fiind în jur de 20.

Replica "vinovaţilor"

Baroul Constanţa a declanşat aşa-zisa grevă generală, în conformitate cu prevederile Uniunii Naţionale a Avocaţilor, entitate nemulţumită de faptul că Ministerul Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii tolerează existenţa unui barou paralel. Întreg scandalul a început în urmă cu patru ani, cînd o instanţă din Deva a acceptat înfiinţarea unei fundaţii, care a creat Baroul Constituţional, o structură care funcţionează paralel cu baroul tradiţional. Din cei 2000 de avocaţi înregistraţi la nivelul întregii ţări, 50 sînt constănţeni. Filiala de la malul mării a acestui mult blamat barou "paralel" este condusă de Cezar Axinte şi asigură mai mult consultanţă de specialitate şi mai deloc reprezentare în instanţă.

"Ca vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, consider că acest protest este un şantaj abject, sub demnitatea statutului avocatului, care ar trebui cumva redefinit. Credem că acest pseudo-conflict putea fi decelat în instanţă şi atunci lucrurile ar fi fost clare. Cred, de asemenea, că majoritatea avocaţilor din structurile, să-i spunem tolerate, nu sînt de acord cu acest protest şi nici cu forma în care el a fost organizat. Un protest trebuie să aibă consimţămîntul membrilor organizaţiei şi să nu fie sub sancţiunea excluderii din profesie, cum este cazul acum. Sînt 15.000 din avocaţi din România care vor să muncească şi nu să sprijine un protest care nu are de fapt nici o cerere. Nu cunoaştem motivele protestului, în afară de absurda cerere de eliminare a barourilor paralele. Acestea nu pot fi considerate paralele, din moment ce avem documente şi ne prezentăm la instanţă cu o hotărîre de înfiinţare" a declarat preşedintele Cezar Axinte. Surprinzător este faptul că afirmaţiile sale privind obligarea avocaţilor "legali" de a participa la protest a fost confirmată chiar de către unii membri ai baroului condus de avocatul Haşotti. Sub protecţia anonimatului, aceştia au declarat că nu sînt de acord cu greva, dar se supun de teama unor represiuni care ar putea duce pînă la excluderea lor din organizaţie. Axinte susţine că Uniunea Barourilor, condusă de Pompiliu Bota funcţionează legal, conform Legii 51/1995 care reglementează modul de organizare şi exercitare a profesiei de avocat. Mai mult, potrivit foştilor "avocaţi constituţionali", chiar CEDO le-a permis să funcţioneze printr-o hotărîre emisă recent.