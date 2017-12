Publicul constănţean, un jucător în plus pentru CVM Tomis

Echipa constănţeană Club Volei Municipal Tomis a cîştigat, miercuri seară, cu 3-1, partida tur cu Orion Doetinchem, prima întîlnire oficială din anul 2007 şi prima pe care a susţinut-o în actuala ediţie a Top Teams Cup. Succesul jucătorilor de la Tomis a fost salutat cum se cuvine de publicul prezent în Sala Sporturilor, satisfăcut atît de rezultat, cît şi de spectacolul voleibalistic oferit de cele două formaţii. Echipa constănţeană a obţinut o victorie importantă, dar care trebuie dublată de un succes şi în manşa retur, din Olanda, sînt de părere jucătorii constănţeni. “E bine că am cîştigat, chiar dacă greu, dar asta face frumuseţea jocului: să te lupţi pînă la capăt şi să arăţi că eşti mai bun. Diferenţa a făcut-o jocul echipei. Toată lumea a luptat, susţinută de un public minunat” - Sergiu Ilieş. “Era o victorie mare dacă am fi cîştigat cu 3-0, dar în primul set am fost nervoşi, nu am forţat serviciul, nu ne-a ieşit jocul aşa cum am fi dorit. Apoi am intrat pe teren mult mai hotărîţi şi ne-am arătat adevărata valoare. Acum trebuie să batem şi acolo, ca să evităm setul de baraj” - Erkan Togan.

Atmosferă senzaţională de meci

După ce olandezii au cîştigat primul set, antrenorii constănţeni Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov au schimbat registrul tactic şi Tomis a pus lucrurile la punct. Decisivă a fost introducerea în teren a polonezului Piotr Gabrych, care a tras pur şi simplu echipa după el, dar şi aportul publicului a fost important, atmosfera din tribune fiind extraordinară. “A fost o victorie importantă, dar nu e suficientă pentru calificare. Vom vedea ce va fi în Olanda, sper să evităm setul de baraj”, spune Radu Began, care a ţinut să mulţumească şi celor 1.500 de spectatori prezenţi în Sala Sporturilor: “Publicul a fost super! A fost practic un jucător în plus pentru noi, şi chiar mai mult. Ne-a ajutat foarte mult, a fost o atmosferă pe care ne-o dorim la fiecare meci!”

Olandezii, surprinşi de valoarea Tomisului

Reprezentanţii echipei din Doetinchem au recunoscut la conferinţa de presă de după meci că au fost dezavantajaţi de faptul că nu cunoşteau echipa adversă. “Ne-a surprins toată echipa din Constanţa, nu numai Gabrych, dar el a făcut diferenţa, începînd cu setul 2. A adus determinare în echipă, iar ceilalţi au jucat din ce în ce mai bine”, a declarat antrenorul principal Henk Hansma. “A fost ceva nou pentru noi, nu sîntem încă obişnuiţi să jucăm în străinătate. Diferenţa a fost că ei au avut un serviciu bun, care nu ne-a permis să preluăm bine, iar mie, ca ridicător, să fac jocul aşa cum mi-am dorit. (...) Nu ştiu dacă Tomis e mai bună decît Almeria. În acel meci noi am jucat mai bine, astăzi Constanţa ne-a fost superioară şi a cîştigat pe merit”, a spus şi coordonatorul Roland Rademaker.

Olandezii au plecat ieri spre casă, iar voleibaliştii constănţeni au primit după meci o binemeritată zi liberă, pentru că de astăzi vor reveni în sala de antrenament pentru a pregăti returul. Jocul de la Doetinchem este programat miercurea viitoare, de la ora 21.00, ora României.

Rezultatele înregistrate în partidele tur din optimile de finală ale Top Teams Cup

CVM TOMIS CONSTANŢA (România) - Orion Doetinchem (Olanda) 3-1 (23-25, 25-18, 25-19, 25-21)

Vegyesz Kazincbarcika (Ungaria) - Azovstal Mariupol (Ucraina) 2-3 (25-21, 16-25, 25-17, 21-25, 18-20)

Isku Tampere (Finlanda) - Rabotnicki Skopje (Macedonia) 0-3 (21-25, 19-25, 18-25)

Autocommerce Bled (Slovenia) - Fenerbahce Istanbul (Turcia) 3-0 (25-16, 25-20, 25-19)

Arkas Izmir (Turcia) - PAOK Salonic (Grecia) 3-0 (25-20, 25-13, 25-13)

Cimone Modena (Italia) - Domex Czestochowa (Polonia) 1-3 (21-25, 28-26, 21-25, 24-26)

Iskra Odintsovo (Rusia) - Perungan Rovaniemi (Finlanda) 3-2 (21-25, 25-15, 23-25, 25-16, 15-7)

Partida SK Riga (Letonia) - Chenois Geneva (Elveţia) s-a jucat aseară.